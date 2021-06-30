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    Якутія страждає від нищівних лісових пожеж (відео)

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    В Якутії зараз діє найвищий, надзвичайний клас пожежної небезпеки - Якутія страждає від нищівних лісових пожеж (відео)
    В Якутії зараз діє найвищий, надзвичайний клас пожежної небезпеки
    Фото з відкритих джерел

    Місцевим жителям заборонили відвідувати ліси, а більшості водіїв доводиться шукати об'їзні шляхи

    Траса «Колима» в російській Якутії через масштабні пожежі, які вирують на площі 100 тисяч гектарів, стала схожа на «портал до пекла». Про це передає 5-tv.ru.

    В Якутії зараз діє найвищий, надзвичайний клас пожежної небезпеки. Місцевим жителям заборонили відвідувати ліси, а більшості водіїв доводиться шукати об'їзні шляхи. Пожежі вирують у сімнадцяти районах.

    Поруч з населеними пунктами гасити вогнища допомагають тисячі людей. У найбільш важкодоступних точках працюють парашутисти-десантники Авіалісоохорони. Багато з них приїхали на допомогу з інших регіонів.

    За словами фахівців, причиною масового спалаху лісових пожеж стали грози.

    Додамо, що в Одесі рятувальники не могли дістатися до квартири, в якій сталася пожежа, через неправильно припарковані автомобілі.

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    Теги: пожежа Росія рятувальники
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    Якутія страждає від нищівних лісових пожеж (відео)