Якутія страждає від нищівних лісових пожеж (відео)

Місцевим жителям заборонили відвідувати ліси, а більшості водіїв доводиться шукати об'їзні шляхи

Траса «Колима» в російській Якутії через масштабні пожежі, які вирують на площі 100 тисяч гектарів, стала схожа на «портал до пекла». Про це передає 5-tv.ru.

В Якутії зараз діє найвищий, надзвичайний клас пожежної небезпеки. Місцевим жителям заборонили відвідувати ліси, а більшості водіїв доводиться шукати об'їзні шляхи. Пожежі вирують у сімнадцяти районах.

Поруч з населеними пунктами гасити вогнища допомагають тисячі людей. У найбільш важкодоступних точках працюють парашутисти-десантники Авіалісоохорони. Багато з них приїхали на допомогу з інших регіонів.

За словами фахівців, причиною масового спалаху лісових пожеж стали грози.

Додамо, що в Одесі рятувальники не могли дістатися до квартири, в якій сталася пожежа, через неправильно припарковані автомобілі.

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