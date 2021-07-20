США охопили лісові пожежі: людей евакуйовують (відео)

Найбільші пожежі вирують в Орегоні, Каліфорнії, Айдахо і в штаті Аляска

У США лісові пожежі вже охопили понад 340000 акрів землі ( 137000 гектар – Главком), тому влада попереджає, що великій кількості жителів штату Орегон слід підготуватися до евакуації. Про це повідомляє CNN.

Як повідомляється, наразі в 13 штатах США вирують 80 великих лісових пожеж. Близько 20000 осіб задіянні в гасінні вогню. Найбільші пожежі вирують в Орегоні, Каліфорнії, Айдахо і в штаті Аляска.

«Ця пожежа – справжній виклик, і в найближчому майбутньому ми розраховуємо на тривалу боротьбу», – прокоментував ситуацію один з пожежників.

Як повідомляється, спекотна погода ускладнює боротьбу з пожежею.

«Погода дійсно проти нас. Буде спекотно, буде сухо, а вітер буде нестабільним, що прискорить нагрівання і принесе більше повітря. Все, що негативно для пожежників - позитивно для вогню», – кажуть рятувальники.

За їх словами, для придушення вогню необхідна зміна погоди. Передбачається, що деякі пожежі будуть загашені лише з приходом опадів.

Тич часом, у канадській провінції Британська Колумбія лісова пожежа знищила майже все містечко Літтон й пошкодила місцеву гідроелектростанцію.