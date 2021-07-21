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    Росія у вогні: в Якутії лісові пожежі знищили площу, як пів Бельгії (фото, відео)

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    Найбільше місто регіону &ndash; Якутськ &ndash; вже кілька днів затягнуте щільним смогом - Росія у вогні: в Якутії лісові пожежі знищили площу, як пів Бельгії (фото, відео)
    Найбільше місто регіону – Якутськ – вже кілька днів затягнуте щільним смогом
    Фото: Скріншот відео Факти ICTV

    Глава Якутії Айсен Миколаїв в причинах пожеж звинуватив глобальні зміни клімату

    У російській Якутії лісові пожежі навіть не думають припинятися. В даний час від вогню постраждало 1,5 млн гектарів лісу. Про це повідомляє місцевий телеграм-канал 14News.

    «Якщо пекло існує, то, напевно, воно виглядає так», – відзначили в телеграм-каналі.

    Для порівняння там вказали, що площу знищеного вогнем лісу можна порівняти з площею Чорногорії або половиною Бельгії.

    Глава Якутії Айсен Миколаїв в причинах пожеж звинуватив глобальні зміни клімату.

    «Безумовно, тут причина одна – глобальні зміни клімату, вони відбуваються, ми бачимо, що в Якутії з кожним роком стає спекот ніше», – сказав він.

    Разом з тим, як відзначають в «Грінпісі», проблема з гасінням пожеж полягає в катастрофічному недофінансуванні місцевих пожежних.

    «Якщо хоча б на день-два спізнюються з гасінням, то пожежа, як правило, вже розростається до таких масштабів, що в суху погоду загасити його неможливо», – розповів BBC керівник лісового відділу «Грінпісу» Олексій Ярошенко.

    Також в організації поділилися неоптимістично прогнозом, згідно з яким допомогти з гасінням вогню можуть лише дощі, а їх чекати доведеться до середини серпня.

    Разом з тим, найбільше місто регіону – Якутськ – вже кілька днів закутаний щільним смогом, через якого людям рекомендовано сидіти вдома. Концентрація забруднюючих речовин місті настільки висока, що повітря стало фактично отруйним. Однак на Якутії проблеми Росії не закінчуються. Масштабні лісові пожежі також спалахнули біля Санкт-Петербурга - в Карелії, повідомляє Телеграф .

    Тим часом, у США лісові пожежі вже охопили понад 340 000 акрів землі (137 000 гектарів – «Главком»), тому влада попереджає, що великій кількості мешканців штату Орегон слід підготуватися до евакуації.

    Теги: пожежа Росія повітря місто влада
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    Росія у вогні: в Якутії лісові пожежі знищили площу, як пів Бельгії (фото, відео)