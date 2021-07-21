Лісові пожежі у Канаді. До подолання катастрофи долучиться армія

Через лісові пожежі Оттаву огорнуло димом, видимість та якість повітря може впасти, якщо дим опуститься на рівень землі

Для допомоги у боротьбі із лісовими пожежами на заході Канади буде залучено 350 канадських військовослужбовців. Про це на своїй сторінці у мережі Твіттер написав міністр оборони Канади Харджит Саджан.

«Лісові пожежі продовжують загрожувати населеним пунктам у провінції. У відповідь на запит про підтримку, ми надсилаємо 350 членів Збройних сил Канади для допомоги пожежній службі Британської Колумбії у гасінні пожеж, які вдалося стримати, та відстеженні ситуації», – заявив Саджан.

Відомо, що через лісові пожежі Оттаву огорнуло димом.

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За офіційними даними, дим від лісових пожеж на північному заході Онтаріо перемістився на південь провінції.

Кілька станцій спостереження повідомили про високу концентрацію твердих частинок у повітрі. Видимість та якість повітря може впасти, якщо дим опуститься на рівень землі.

До речі, влада також закликає жителів регіону вжити заходи для зменшення впливу диму, що може бути шкідливим для здоров'я. Зокрема влада попередила місцевих жителів, що: люди можуть відчувати посилений кашель, подразнення горла, головні болі й задишку; дітям, літнім людям та особам із серцево-судинними чи легеневими хворобами варто бути дуже обережними.

Проте влада очікує, що ситуація покращиться, коли містом пройде холодний повітряний фронт.

Додамо, що траса «Колима» в російській Якутії через масштабні пожежі, які вирують на площі 100 тисяч гектарів, стала схожа на «портал до пекла».

Також у канадській провінції Британська Колумбія лісова пожежа знищила майже все містечко Літтон й пошкодила місцеву гідроелектростанцію. Вогонь поширюється у країні на тлі низки температурних рекордів.

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