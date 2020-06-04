Госпіталь МВС відмовився від куплених апаратів штучної вентиляції легень, бо чекає на подарунок – ЗМІ



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Апарати ШВЛ вкрай необхідні лікарням з хворими на коронавірус

Центральний госпіталь МВС підписав договір про поставку 50 апаратів ШВЛ загальною вартістю 51 мільйон 150 тисяч гривень

Центральний госпіталь Міністерства внутрішніх справ передумав купувати вже проплачені апарати штучної вентиляції легень. 51 мільйон гривень пролежав на рахунку новоствореної фірми три тижні, після цього платіж повернувся до медзакладу. Журналістам Bihus.Info пояснили: відмовились від закупівлі вже після сплати нібито через обіцянку волонтерів надати їм 30 ШВЛ безкоштовно.

У квітні Центральний госпіталь МВС в рамках боротьби з Covid-19 підписав договір про поставку 50 апаратів ШВЛ загальною вартістю 51 мільйон 150 тисяч гривень. За тиждень всю суму госпіталь перевів на рахунок фірми «Мрія-Медікал», створеної за три місяці до торгів. Але вже в травні медзаклад вирішив забрати гроші назад.

На запит ЗМІ тут пояснили: зникла потреба у закупівлі додаткового обладнання. Наразі в медзакладі 16 апаратів ШВЛ в робочому стані. Ще 30 апаратів госпіталю пообіцяли як допомогу надати благодійники. Щоправда, яка саме організація – не повідомили.

Нагадаємо, підписана госпіталем угода привернула увагу через низку причин.

Першою стала ціна – 1 мільйон 23 тисячі гривень за кожен апарат. Це мінімум на чверть дорожче від вартості, за яку такі ж апарати купували інші держустанови. Наприклад, Центральна районна лікарня Гайворонської районної ради віддала за 1 такий апарат 800 тисяч гривень.

Друга причина – свіжа реєстрація «Мрії-Медікал». Фірма-переможець тендеру була створена за три місяці до підписання угоди на 51 мільйон зі статутним капіталом у 20 тисяч гривень.

Третя причина – власниця компанії Діана Бардаченко. Її батько Микола Бардаченко – держслужбовець, в останній декларації якого вказано, що він спеціаліст Відділу реєстрації сільськогосподарської техніки Держпродспоживслужби у Києві. В графі доходів, крім заробітної плати від Держпродспоживслужби, значиться зарплата від київського регіонального сервісного центру МВС.

Четверта причина – це зміни до договору. Після перенесення строків поставки, «Мрія-Мелікал» замінила власне саме обладнання – апарати шведського виробника на апарати італійського виробництва.