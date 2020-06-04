За шість років Аваков лише тричі прийшов на профільний комітет Ради, хоча запрошували 32 рази



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4 червня Арсен Аваков був присутній у Раді Фото: Yan Dobronosov / facebook.com

Міністр внутрішніх справ 5 червня відзвітує у Верховній Раді про останні події у Кагарлику та Броварах

Секретаріат Комітету Ради з правоохоронної діяльності 32 рази запрошував міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на засідання, проте Аваков прийшов лише тричі. Про це йдеться у відповіді секретаріату комітету на запит Руху «Чесно».

Арсен Аваков – рекордсмен з-поміж усіх міністрів внутрішніх справ незалежної України за тривалістю перебування на посаді – більш ніж шість років.

Загалом протягом каденції Верховної Ради 8-го скликання (2014-2019) Арсена Авакова запрошували на засідання профільного комітету 29 разів, однак особисто він був присутнім лише тричі:

10 грудня 2014 року (розгляд розслідування викрадення активістів Майдану),

13 травня 2015 року (представлення стратегії реформування органів внутрішніх справ),

6 лютого 2019 року (розгляд питання підготовки до виборів).

За інформацією ЗМІ, під час президентських виборів 2019 року Аваков публічно допомагав команді Зеленського та реагував на скарги «ЗеКоманди» щодо прослуховування й стеження.

Як повідомлялось, тодішній керівник офісу Зеленського Андрій Богдан натякнув, що з Аваковим домовилися під час президентських виборів: «[Він] не допустив фальсифікацій. У нас є за і проти, є громадська думка, але ми завжди додержуємо свого слова».

Від початку роботи Верховної Ради 9-го скликання Авакова на засідання правоохоронного комітету запрошували двічі:

11 грудня 2019 року (результати досудових розслідувань кримінальних проваджень щодо пожеж в Одесі)

19 лютого 2020 року (розгляд проекту змін до закону «Про Національну поліцію» щодо врегулювання питання з виплати одноразової грошової допомоги працівникам міліції).

Водночас у відповіді секретаріат Комітету з питань правоохоронної діяльності зазначає, що на багатьох засіданнях був присутній заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко або інші представники МВС.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 5 червня відзвітує у Верховній Раді про останні події, зокрема про хід розслідування справ щодо згвалтування у Кагарлику та стрілянини у Броварах.