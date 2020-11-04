Господарський безлад у Фонді держмайна. Рахункова палата оприлюднила звіт

Фонд неналежно контролював відрахування дивідендів або частини чистого прибутку господарськими товариствами, які входять до сфери його управління

У 2019 та першому півріччі 2020 року через Фонд держмайна бюджет недоотримав 420 млн грн

Фонд державного майна України (ФДМУ) у 2019 та першому півріччі 2020 року неефективно керував корпоративними правами держави в частині виконання власних повноважень. Про це йдеться у звіті Рахункової палати за результатами аудиту ефективності управління Фондом корпоративними правами держави, що мають фінансові наслідки для державного бюджету. Відповідальна за проведення заходу – член Рахункової палати Ірина Іванова.

За висновком Рахункової палати, державний бюджет у цей період недоотримав 420 млн грн доходів внаслідок того, що Фонд неналежно контролював відрахування дивідендів або частини чистого прибутку господарськими товариствами, які входять до сфери його управління.

Аудит встановив, що протягом 2019 року держбюджет недоотримав 288 млн грн надходжень внаслідок несплати дивідендів/частини чистого прибутку від діяльності товариств у 2018 році, у першій половині 2020 року недонадходження становлять 132 млн гривень за підсумками їх роботи у 2019 році.

Із 29 товариств, що отримали прибуток у 2018 році та належать до сфери управління ФДМУ, дивіденди/частину чистого прибутку до державного бюджету в 2019 році сплатили 26, з яких лише 8 перерахували кошти в повному обсязі. У 2020 році Фонд не забезпечив своєчасного (до 1 травня) проведення загальних зборів господарських товариств, у статутних капіталах яких частка держави перевищує 50 відсотків. Це призвело до недонадходження дивідендів/частини чистого прибутку за 2019 рік.

У звіті Рахункової палати зазначається, що незабезпечення відрахування доходів до держбюджету може мати ознаки кримінального правопорушення. Матеріали будуть направлені в Офіс генерального прокурора.

Аудитори встановили, у Фонді немає примірників статутів 49 відсотків суб’єктів господарювання, управління корпоративними правами держави яких він здійснював. Окрім того, ФДМУ не затверджував або несвоєчасно затверджував фінансові плани на 2019 та 2020 роки більшості працюючих підприємств, які перебувають в його управлінні.

Як засвідчив аудит, Фонд у третини господарських товариств призначав не керівників, а виконуючих обов’язки керівників. Так, 27 суб’єктів господарювання мають виконуючих обов’язки керівників понад встановлені терміни, а також без укладання контрактів. Це є недотриманням вимог законодавства. Рахункова палата звертає увагу, що під час зміни керівника Фонд не проводить перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства.

Звіт та рішення за результатами аудиту будуть опубліковані на офіційному вебсайті Рахункової палати.