Фонд держмайна виставив на онлайн-аукціон 10 спиртзаводів

Початкові ціни реалізації лотів – від 8 до 54 млн гривень

Фонд державного майна України у листопаді виставив на онлайн-аукціон на майданчику «Prozorro.Продажі» 10 спиртових заводів. Про це повідомив глава відомства Дмитро Сенниченко у Facebook.

«У жовтні, всього лише за пів місяця, ми взяли чудовий розгін. Шість об’єктів ДП «Укрспирт» вже знайшли нових власників на приватизаційних аукціонах, і принесли до державного бюджету понад 268 млн гривень. Ціна, яку формує ринок, і яка злітає подекуди й у два-три рази – ось головна характеристика, що наразі об’єднує спиртову приватизацію», – написав він.

Сенниченко додав, що плани на листопад більш грандіозні.

«До продажу на прозорих приватизаційних аукціонах пропонуються ще 10 спиртових об’єктів. Серед них Хоростківський МПД, Бершадський МПД, Лужанський МПД, Козлівський МПД, Марилівський МПД – інформація про них вже на Prozorro.Продажі. Початкові ціни реалізації лотів – від 8 до 54 млн гривень – на будь-який смак та гаманець», – зазначив глава ФДМ.

Дебютний аукціон з приватизації першого об'єкта ДП «Укрспирт» – Немирівського спиртзаводу (Вінницька обл.) відбувся 15 жовтня. Завод був проданий ТОВ «ЛВН Лімітед», акціонерам Nemiroff, за 55,08 млн грн, що на 5 млн грн вище стартової ціни. Компанія-переможець була єдиною, яка подала заявку на участь в аукціоні.

Загалом, починаючи з 15 жовтня, на онлайн-аукціонах успішно приватизовано шість заводів ДП «Укрспирт». Два аукціони не відбулися.

ФДМ очікує залучити близько 2 млрд грн від приватизації спиртових заводів ДП «Укрспирт» і концерну «Укрспирт».

Нагадаємо, що фонд держмайна продає перший спиртзавод.

Крім того, з 1 липня 2020 року набрав чинності закон про демонополізацію спиртової галузі, яким скасовується державна монополія на виробництво спирту, зокрема, в якості лікарського засобу, а також для медичних і ветеринарних цілей.