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    Проєкт держбюджету-2021 готовий до розгляду в Раді: що змінилося

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    <span>Засідання бюджетного комітету пройшло 2 листопада&nbsp;</span> - Проєкт держбюджету-2021 готовий до розгляду в Раді: що змінилося
    Засідання бюджетного комітету пройшло 2 листопада 

    Розгляд і голосування за бюджет у першому читанні заплановано на четвер, 5 листопада

    Бюджетний комітет Верховної Ради завершив підготовку проєкту державного бюджету на 2021 рік до розгляду в першому читанні. Парламентарії пропонують збільшити доходи держбюджету на 20,2 млрд гривень і здійснити повний перерозподіл витрат. Всього було опрацьовано 2451 пропозицію до проєкту бюджету.

    Про це глава комітету Юрій Арістов написав у своєму Facebook.

    Зазначено, що комітет підготував проєкт постанови з приводу висновків і пропозицій, положення якого узгоджені з урядом.

    «Проєктом бюджетних висновків пропонується збільшити доходи держбюджету на 20,2 млрд гривень і здійснити певний перерозподіл витрат. За рахунок цього з'явилася можливість підтримати пропозиції за окремими програмами», - пояснив глава комітету.

    Комітет пропонує уточнити або виключити окремі положення закону про держбюджет, щоб узгодити їх з вимогами Бюджетного кодексу. Йдеться про визначення граничних обсягів державного гарантованого боргу і державних гарантій, розподіл нерозподілених видатків на державні капіталовкладення (на підставі рішення відповідного Міжвідомчої комісії), а також про забезпечення парламентського контролю над розподілом коштів за деякими бюджетними програмами

    Арістов зазначив, що пропонується також врахувати пропозиції про збільшення бюджетних витрат на:

    • окремі програми і заходи у сфері охорони здоров'я, освіти, соціального захисту, культури, спорту;
    • забезпечення функціонування дипломатичних установ;
    • утилізацію твердого ракетного палива;
    • надання держпідтримки сільськогосподарським товаровиробникам;
    • реалізацію державних інвестиційних та інфраструктурних проектів.

    Крім того, комітет пропонує дати доручення Кабміну при підготовці законопроекту до другого читання опрацювати і інші пропозиції для пошуку ресурсу на:

    • підвищення державних соціальних стандартів, перш за все - прожиткового мінімуму, виходячи з фінансових можливостей держави;
    • належне фінансового забезпечення оплати праці педагогічних працівників;
    • збільшення надходжень від приватизації держмайна з відповідним зменшенням державних запозичень та граничного обсягу державного боргу.

    «Комітет з питань бюджету рекомендує Верховній Раді прийняти підготовлений комітетом проєкт постанови з приводу висновків і пропозицій до проекту держбюджету на 2021 рік і розраховує на підтримку сесійної зали», - підсумував Арістов.

    Напередодні стало відомо, що бюджетний комітет Верховної ради рекомендував парламенту прийняти в першому читанні проект держбюджету на 2021 рік. 

    Розгляд і голосування за бюджет у першому читанні заплановано на четвер, 5 листопада.

    Верховна Рада економіка бюджет Держбюджет
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