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    Грабіжник забив до смерті: з'явилися подробиці вбивства волонтерки з Нікополя

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    Після нападу жінку доставили до лікарні, але медикам не вдалося її врятувати - Грабіжник забив до смерті: з'явилися подробиці вбивства волонтерки з Нікополя
    Після нападу жінку доставили до лікарні, але медикам не вдалося її врятувати
    Фото з відкритих джерел

    Поліція затримала 25-річного підозрюваного у вбивстві волонтерки

    У Нікополі Дніпропетровської області жорстоко вбили 51-річну жінку-волонтера Анжелу Мончинську. Зараз з'явилися подробиці цього вбивства, яке скоїв 25-річний житель Нікопольського району. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

    З'ясувалося, що нападник намагався її пограбувати, але волонтер чинила опір після чого чоловік наніс їй кілька сильних ударів, які стали смертельними.

    Співробітники поліції затримали нападника і тепер йому загрожує тюремний термін до 15 років. Жінку поховали сьогодні, 14 квітня.

    Зазначимо, що загибла Анжела Мончинскьа зробила дуже багато для української армії. З самого початку війни вона їздила на фронт, возила військовим продукти та інші необхідні речі.

    Ветерани її знали і поважали. У неї була нагорода «За вірність українському народу».

    Нагадаємо, 12 квітня у місті Нікополь на Дніпропетровщині вбили волонтерку Анжелу Мончинську. Подія трапилася у будівлі на вулиці Електрометалургів. Повідомлення від фельдшера швидкої медичної допомоги надійшло в поліцію о 5:40 ранку.

    Жінку доправили у травматологічне відділення місцевої лікарні з тілесними ушкодженнями. Вона померла так і не прийшовши до тями.

    За даними місцевого видання «Нікопольська правда», Мончинська працювала адміністраторкою в підпільному гральному клубі. Охоронець цього закладу напав на неї. Також чоловік забрав усі гроші з каси. Щоби приховати слід злочину, він підпалив приміщення. Однак потрапив у власну пастку і не зміг покинути ігрову залу. Біля дверей клубу чоловіка виявили співробітники охоронної фірми, які прибули через спрацювання сигналізації. Зловмисник надихався диму і не зміг самостійно вибратися з будівлі.

    Теги: волонтер гроші вбивство пограбування розслідування поліція
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