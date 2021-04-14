Грабіжник забив до смерті: з'явилися подробиці вбивства волонтерки з Нікополя

Після нападу жінку доставили до лікарні, але медикам не вдалося її врятувати

Поліція затримала 25-річного підозрюваного у вбивстві волонтерки

У Нікополі Дніпропетровської області жорстоко вбили 51-річну жінку-волонтера Анжелу Мончинську. Зараз з'явилися подробиці цього вбивства, яке скоїв 25-річний житель Нікопольського району. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

З'ясувалося, що нападник намагався її пограбувати, але волонтер чинила опір після чого чоловік наніс їй кілька сильних ударів, які стали смертельними.

Співробітники поліції затримали нападника і тепер йому загрожує тюремний термін до 15 років. Жінку поховали сьогодні, 14 квітня.

Зазначимо, що загибла Анжела Мончинскьа зробила дуже багато для української армії. З самого початку війни вона їздила на фронт, возила військовим продукти та інші необхідні речі.

Ветерани її знали і поважали. У неї була нагорода «За вірність українському народу».

Нагадаємо, 12 квітня у місті Нікополь на Дніпропетровщині вбили волонтерку Анжелу Мончинську. Подія трапилася у будівлі на вулиці Електрометалургів. Повідомлення від фельдшера швидкої медичної допомоги надійшло в поліцію о 5:40 ранку.

Жінку доправили у травматологічне відділення місцевої лікарні з тілесними ушкодженнями. Вона померла так і не прийшовши до тями.

За даними місцевого видання «Нікопольська правда», Мончинська працювала адміністраторкою в підпільному гральному клубі. Охоронець цього закладу напав на неї. Також чоловік забрав усі гроші з каси. Щоби приховати слід злочину, він підпалив приміщення. Однак потрапив у власну пастку і не зміг покинути ігрову залу. Біля дверей клубу чоловіка виявили співробітники охоронної фірми, які прибули через спрацювання сигналізації. Зловмисник надихався диму і не зміг самостійно вибратися з будівлі.