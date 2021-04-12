Колишній нацгвардієць піде під суд через викрадення і катування волонтера

Командира одного з відділень батальйону Національної гвардії судитимуть за знущання над волонтером у 2014 році

Колишній боєць Нацгвардії постане перед судом через звинувачення у викраденні та катуванні волонтера. Про це повідомила пресслужба Держбюро розслідувань.

«ДБР у Краматорську завершило досудове розслідування відносно колишнього командира одного з відділень батальйону спеціального призначення Національної гвардії України. До суду скеровано обвинувальний акт», – сказано у повідомленні.

За даними слідчих ДБР, 28-річний військовослужбовець восени 2014 року, на виконання незаконного наказу, за попередньою змовою у групі з шістьох товаришів по службі, погрожуючи вогнепальної зброєю, викрав громадянина у селі Нові Петрівці Вишгородського району на Київщині. На той час цей чоловік як волонтер допомагав з веденням документації у відділі кадрів військової частини, додали у бюро.

«Спочатку зв’язаного клейкою стрічкою чоловіка перевезли до Дніпропетровської області, та протягом місяця утримували у холодному та вологому приміщенні туалетної кімнати непрацюючого дитячого оздоровчого табору, обмежуючи в їжі та воді. Потім потерпілого перевезли до залишеного мисливського будинку в селі Євгенівка Великоновосілківського району Донецької області, де продовжували незаконно утримувати ще два місяці, до середини грудня 2014 року», – розповіли у ДБР.

За даними слідства, чоловіка катували, били, погрожували та залякували розправою над ним, його рідними та знайомими.

«Таким чином, його примушували зізнатись у начебто причетності до витоку у мережу Інтернет персональних даних військовослужбовців батальйону Нацгвардії», – вказали у бюро.

Тож, 7 квітня 2021 року колишньому командиру відділення батальйону спеціального призначення Нацгвардії повідомлено про підозру:

у викраденні людини за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань, із застосуванням зброї, здійснюване протягом тривалого часу (ч. 2 ст. 146 КК України);

у катуванні з метою примусу вчинити дії, покарання, залякування, вчиненні за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

8 квітня 2021 року обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості скеровано до Великоновосілківського районного суду Донецької області. Справа щодо командира групи військовослужбовців Національної гвардії України, за чиїм наказом відбувались зазначені події, наразі розглядається в суді.