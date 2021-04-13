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    «Померла у лікарні не приходячи до тями». У Нікополі вбили відому волонтерку

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    Правоохоронці з'ясовують усі деталі вбивства жінки - «Померла у лікарні не приходячи до тями». У Нікополі вбили відому волонтерку
    Правоохоронці з'ясовують усі деталі вбивства жінки
    Фото: nikopolpravda.com.ua

    Анжела Мончинська зробила дуже багато для української армії

    У Нікополі Дніпропетровської області сталося вбивство, повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Дніпропетровський області.

    «Від отриманих численних ушкоджень потерпіла померла у лікарні не приходячи до тями. За підозрою у вчиненні злочину правоохоронці затримали 25-річного мешканця Нікопольського району», – йдеться в повідомленні.

    Подія трапилася в ніч на 12 квітня. Пізніше з'ясувалося, що загибла – 51-річна відомий волонтер Анжела Мончинська, за даними місцевих ЗМІ.

    Зараз правоохоронці з'ясовують усі деталі події.

    «Наразі слідчим за погодженням з прокуратурою чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Тривають слідчі дії», – додали правоохоронці.

    Анжела Мончинська зробила дуже багато для української армії, пише «Нікопольська правда». З самого початку війни разом з іншими волонтерами вона їздила на фронт, возила військовим продукти та інші необхідні речі.

    У ветеранському середовищі її дуже добре знали і поважали. Анжела нагороджена медаллю «За вірність українському народові».

    Нагадаємо, у Києві влітку 2020 року у зйомній квартирі у Дніпровському районі столиці знайшли тіло керівника «Будинку милосердя», волонтера Олексія Кучапіна.

    Теги: волонтер вбивство
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