«Померла у лікарні не приходячи до тями». У Нікополі вбили відому волонтерку

Анжела Мончинська зробила дуже багато для української армії

У Нікополі Дніпропетровської області сталося вбивство, повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Дніпропетровський області.

«Від отриманих численних ушкоджень потерпіла померла у лікарні не приходячи до тями. За підозрою у вчиненні злочину правоохоронці затримали 25-річного мешканця Нікопольського району», – йдеться в повідомленні.

Подія трапилася в ніч на 12 квітня. Пізніше з'ясувалося, що загибла – 51-річна відомий волонтер Анжела Мончинська, за даними місцевих ЗМІ.

Зараз правоохоронці з'ясовують усі деталі події.

«Наразі слідчим за погодженням з прокуратурою чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Тривають слідчі дії», – додали правоохоронці.

Анжела Мончинська зробила дуже багато для української армії, пише «Нікопольська правда». З самого початку війни разом з іншими волонтерами вона їздила на фронт, возила військовим продукти та інші необхідні речі.

У ветеранському середовищі її дуже добре знали і поважали. Анжела нагороджена медаллю «За вірність українському народові».

Нагадаємо, у Києві влітку 2020 року у зйомній квартирі у Дніпровському районі столиці знайшли тіло керівника «Будинку милосердя», волонтера Олексія Кучапіна.