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    Графік евакуаційних потягів по Україні та за кордон на 7 березня

    &laquo;Укрзалізниця&raquo; опублікувала графік руху евакуаційних поїздів на 7 березня. - Графік евакуаційних потягів по Україні та за кордон на 7 березня
    «Укрзалізниця» опублікувала графік руху евакуаційних поїздів на 7 березня.
    фото з відкритих джерел

    На додачу до графікових сполучень заплановані також евакуаційні рейси

    «Укрзалізниця» опублікувала графік руху евакуаційних поїздів на 7 березня. Про це повідомляє «Укрзалізниця».

    З Києва:

    • 01:00 - «Інтерсіті+» Дарниця - Харків
    • 06:23 - №142 Львів - Лиман
    • 06:23 - №114 Львів - Лиман
    • 07:00 - №722 Дарниця - Харків
    • 07:00 - №732 Дарниця - Дніпро
    • 07:36 - №1 Івано-Франківськ - Костянтинівка
    • 08:00 - №705 Дарниця - Львів
    • 12:06 - №45 Ужгород - Лиман
    • 13:34 - №114/142 Лиман - Львів
    • 14:07 - №749 Київ - Івано-Франківськ
    • 14:25 - №769 Київ - Кам’янець-Подільський
    • 15:02 - №55 Київ - Рахів
    • 17:00 - №743 Київ - Львів
    • 17:12 - №13 Київ - Солотвино
    • 17:42 - №792 Київ - Кременчук
    • 17:42 - №790 Київ - Кропивницький
    • 18:30 - №81 Київ - Ужгород
    • 19:06 - №44 Київ - Івано-Франківськ
    • 19:48 - №95 Київ - Рахів
    • 20:05 - №29 Київ - Ужгород
    • 20:12 - №49 Київ - Трускавець
    • 20:21 - №59 Київ - Чоп
    • 20:21 - №57 Київ - Ворохта
    • 21:07 - №38 Київ - Запоріжжя
    • 21:15 - №105 Київ - Одеса
    • 21:22 - №97 Київ - Ковель
    • 22:03 - №149 Полтава - Чернівці
    • 22:10 - №17 Харків - Ужгород
    • 22:22 - №7 Київ - Чернівці
    • 22:37 - №91 Київ - Львів
    • 22:47 - №46 Лиман - Ужгород
    • 23:46 - №771 Київ - Хмельницький

    Рейси по ст. Харків:

    • 04:11 - №114, 142 Лиман - Львів
    • 07:15 - ІС+ Харків - Львів
    • 08:00 - ІС+ Харків - Львів
    • 12:36 - №46 Лиман - Ужгород
    • 14:00 - ІС+ Харків - Львів
    • 14:33 - №1 Івано-Франківськ - Костянтинівка
    • 14:39 - №114, 142 Львів - Лиман
    • 15:09 - №15 Харків – Рахов
    • 17:00 - №723 Харків - Львів
    • 19:27 - №795 Харків - Дніпро
    • 21:08 - №2 Костянтинівка - Івано-Франківськ
    • 21:43 - №7 Харків - Одеса
    • 22:40 - №45 Ужгород - Лиман

    Рейси по ст. Дніпро:

    • 06:23 - №796 Дніпро - Харків
    • 14:00 - №732 Дніпро – Львів
    • 14:26 - №41 Дніпро - Трускавець
    • 16:39 - №6 Запоріжжя - Рахів

    Рейси по ст. Запоріжжя:

    • 11:07 - №006 Рахів - Запоріжжя
    • 12:20 - №120 Запоріжжя - Львів
    • 14:45 - №005 Запоріжжя – Рахів
    • 20:37 - №068 Запоріжжя - Львів
    • 21:38 - №038 Запоріжжя - Київ
    • 22:26 - №068 Львів - Запоріжжя

    Рейси по ст. Вінниця:

    • 00:28 - №105 Київ - Одеса
    • 00:58 - №078 Одеса - Ковель
    • 01:05 - №041 Дніпро - Трускавець
    • 02:35 - №771 Київ - Хмельницький
    • 03:42 - №060 Чоп - Київ
    • 03:42 - №058 Ворохта - Київ
    • 03:54 - №106 Одеса - Київ
    • 04:31 - №081 Ужгород - Київ
    • 04:42 - №050 Трускавець – Київ
    • 05:46 - №086 Запоріжжя – Львів
    • 06:03 - №056 Рахів – Київ
    • 06:47 - №770 Кам’янець-Подільський – Київ
    • 09:16 - №138 Лиман – Хмельницький
    • 10:23 - №070 Запоріжжя - Львів
    • 16:41 - №772 Хмельницький - Київ
    • 17:20 - №769 Київ – Кам’янець-Подільський
    • 17:43 - №086 Львів – Запоріжжя
    • 18:07 - №055 Київ – Рахів
    • 19:42 - №138 Хмельницький – Лиман
    • 20:50 - №716 Львів – Київ
    • 21:45 - №081 Київ – Ужгород
    • 22:32 - №042 Трускавець – Дніпро
    • 23:17 - №049 Київ – Трускавець
    • 23:26 - №057 Київ – Ворохта
    • 23:26 - №059 Київ – Чоп.

    На додачу до графікових сполучень заплановані такі евакуаційні рейси (графік поповнюватиметься):

    • Донецький напрямок: 01:00 - Краматорськ – Ужгород, 18 вагонів 17:00 - Краматорськ - Ужгород, 13 вагонів
    • Одеський напрямок: 22:30 - №938/937 Одеса – Ужгород, 19 вагонів
    • Запоріжжя: 2 рейси протягом дня по 20 вагонів кожен
    • Дніпро: 3 рейси протягом дня на 15 і 16 вагонів відповідно
    • Кривий Ріг: 2 рейси: 12 та 15 вагонів
    • Харків: 3 Інтерсіті+ Харків – Львів о 07:00, 08:00 та 14:00 3 евакуаційних поїзда по 18 вагонів кожен А також електричками: • організовано човниковий рух на ділянці Харків – Полтава – Кременчук;
    • з Харкова до Львова з пересадкою по Вінниці;
    • з Житомира (починаючи з 11:00) до Львова з пересадкою по Бердичеву. Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності поїздів.

    Також на 7 березня призначені міжнародні евакуаційні рейси:

    • № 954 Львів – Хрубешув о 00:01;
    • № 7603/7604 Львів-Пшемисль о 00:40;
    • № 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;
    • № 35/36 Львів – Пшемисль о 07:10;
    • № 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;
    • № 7614/7615 Львів – Хелм о 09:30;
    • № 908/907 Дніпро – Хелм о 10:30
    • № 902/901 Запоріжжя – Хелм об 11:00;
    • № 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;
    • № 956 Львів – Хрубешув (схемою 20 вагонів), відправленням о 13.20;
    • № 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;
    • № 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;
    • № 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);
    • № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;
    • № 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30;
    • № 904/905 Запоріжжя – Хелм о 23:00;
    • № 7620/7621 Львів – Хелм о 23:55.
    • № 905/906 Харків – Хелм о 17:00;
    • № 67/68 Київ – Варшава з групою вагонів Київ – Хелм о 19:13;
    • № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55.

    Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у три години курсуватимуть 9 пар поїздів.

    Теги: Харків Запоріжжя Полтава Костянтинівка Київ Одеса Укрзалізниця Дніпро Львів Вінниця Кривий Ріг Угорщина Кропивницький Ужгород Івано-Франківськ Хмельницький Чернівці кордон Кременчук
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    Графік евакуаційних потягів по Україні та за кордон на 7 березня