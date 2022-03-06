Авіаудари по Вінниці: постраждали 10 цивільних та військових

Російські війська обстріляли ракетами аеропорт «Вінниця» та військову частину у Гавришівці

Попередньо внаслідок сьогоднішніх авіаударів по Вінниці постраждали 10 цивільних та військових. Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

«Одинадцятий день війни… Вінницю атакували з неба. У нас сьогодні 10 постраждалих. І військові, і цивільні… Це лише попередні дані», – зазначив він.

Борзов закликав закрити небо над Україною.

Нагадаємо, 6 березня російські окупанти запустили вісім ракет по військовому об’єкту в Гавришівці поблизу Вінниці.

Російські окупанти повністю зруйнували аеропорт у Вінниці. Зеленський вкотре просить закрити небо над Україною.

Міністерство оборони Республіки Молдова заперечує запуск ракет по аеропорту Вінниці з придністровської території.

Тим часом генсек НАТО Йенс Столтенберг виключив можливість введення безпольотної зони над Україною в умовах повномасштабного вторгнення Росії. Столтенберг додав, що Росія веде проти України «брутальний конфлікт». За його словами, на НАТО лежить відповідальність, щоб він не переріс у повномасштабну війну у Європі.