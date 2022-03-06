У Харкові збили другий за день ворожий літак (відео)

Над Харковом збили ще один російський Су-25

Пілот катапультуватися не встиг і загинув на місці

У небі над Харковом сили оборони збили російський літак. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Близько 18:15 у районі ХТЗ підрозділом Національної гвардії України із зенітно-ракетного комплексу був збитий винищувач ЗС Росії Су-25.

Літак упав у районі Кулиничів.

Пілот катапультуватися не встиг і загинув на місці.

Як відомо, триває одинадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Збройними силами і підрозділами Сил безпеки та оборони України ведуться запеклі бої з утримання визначених рубежів.

Противник, зазнаючи втрат, робить постійні спроби щодо ухилення від прямого вогневого контакту з нашими військами. Про це повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 6 березня.