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    У Харкові збили другий за день ворожий літак (відео)

    Над Харковом збили ще один російський Су-25 - У Харкові збили другий за день ворожий літак (відео)
    Над Харковом збили ще один російський Су-25
    фото: кадр з відео

    Пілот катапультуватися не встиг і загинув на місці

    У небі над Харковом сили оборони збили російський літак. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

    Близько 18:15 у районі ХТЗ підрозділом Національної гвардії України із зенітно-ракетного комплексу був збитий винищувач ЗС Росії Су-25.

    Літак упав у районі Кулиничів.

    Пілот катапультуватися не встиг і загинув на місці.

    Як відомо, триває одинадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Збройними силами і підрозділами Сил безпеки та оборони України ведуться запеклі бої з утримання визначених рубежів.

    Противник, зазнаючи втрат, робить постійні спроби щодо ухилення від прямого вогневого контакту з нашими військами. Про це повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 6 березня.

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    Теги: Харків ЗСУ війна літак ХТЗ Олег Синєгубов
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    У Харкові збили другий за день ворожий літак (відео)