«Рупор Кремля»: Тіну Канделакі оголосять у міжнародний розшук
Венедіктова попередила, що як тільки телеведуча спробує перетнути кордон інших країн, то її затримають компетентні органи для екстрадиції до України
Офіс генерального прокурора найближчим часом оголосить російську телеведучу Тіну Канделакі у міжнародний розшук. Коли Росія напала на Україну, 24 лютого, телеведуча писала у Мережі дописи, які транслювали ідеї Кремля. Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.
Прокурори, проаналізувавши контент телеграм-каналу, встановили, що Тіна Канделякі – один з ключових «розповсюджувачів» ідей та гасел кремлівської військової машини», стверджує Венедіктова.
Як пише генпрокурорка, 24 лютого 2022 року російська телеведуча поширала у соціальні мережі такий пост: «Держава Україна дуже швидко відновиться після того, як Зеленський і ті депутати аудіо Верховної Ради, політики України, які вже 8 років не можуть наблизити Україну до громадянського світу, покинуть територію країни й. Я думаю Янукович повернеться в Україну. Операція почалася, чесно кажучи, рівно через 8 років після Майдану, 14 років минуло».
«Як генеральний прокурор повідомляю, що за вашим процесуальним статусом в Україні є особа, яка підозрюється у вчиненні злочину. Найближчими днями українські прокурори ініціюють процес оголошення Вас, Тинатин Гівівна, у міжнародний розшук», – написала вона.
Венедіктова попередила, що як тільки телеведуча спробує перетнути кордон інших країн, то її затримають компетентні органи для екстрадиції до України.
Нагадаємо, український суд дозволив затримати радянського і російського режисера Микиту Михалкова для обрання запобіжного заходу в якості підозрюваного. Розпочато процедуру оголошення його в міжнародний розшук.