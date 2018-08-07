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    Греція отримала останній транш кредитної допомоги ЄС

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    Греція отримала останній транш кредитної допомоги ЄС

    Програма надання кредитної допомоги Греції завершується 20 серпня

    Європейський стабілізаційний механізм (ESM) виплатив п’ятий і останній транш кредиту Греції. Сума даного траншу складає €15 млрд. Про це повідомляє видання EU Observer.

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    Офіційно програма фінансової підтримки Афін із боку ESM, яка тривала три роки, має завершитися 20 серпня. Із отриманих коштів Греція залишить €9,5 млрд. для збільшення золотовалютних резервів.

    В той же час решті коштів – €5,5 млрд. – піде на обслуговування суверенного боргу країни. 

    «Остання виплата та позитивний висновок фінальної перевірки свідчать про те, що Греція пройшла великий шлях за три роки програми ESM», - сказав керуючий директор ESM Клаус Реглінг.

    Він зазначив працьовитість грецького народу і вірні дії з боку держави. На його думку, Греції тепер треба буде доводити, що проведені реформи не пройшли даремно, і вести грамотну політику, щоб стати країною зі стійкою економікою.

    Третя програма допомоги Греції обсягом понад €80 млрд була узгоджена європейськими країнами в серпні 2015 року та вимагала від країни скорочення пенсій і соціальних виплат.

    Греція отримує фінансову допомогу з 2010 року. Це остання європейська країна, яка не могла обійтися без зовнішнього фінансування після світової фінансової кризи. Умовами надання допомоги були жорстка економія і реформи. За весь час держава отримала більше € 240 млрд від Єврогрупи і ще десятки мільйонів євро від Міжнародного валютного фонду.

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