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    Росія відповіла на висилку її дипломатів з Греції

    • Розсилка
    Росія відповіла на висилку її дипломатів з Греції

    Грецькому послу 6 серпня була вручена нота МЗС РФ

    Міністерство закордонних справ РФ викликало посла Греції, щоб повідомити про дзеркальні заходи у відповідь на висилку Афінами російських дипломатів.

    Про це повідомляє прес-служба МЗС РФ.

    «6 серпня в МЗС Росії був викликаний Надзвичайний і Повноважний посол Грецької Республіки в Російській Федерації А.Фріганас», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що грецькому послу була вручена нота, яка «інформує про вжиті російською стороною дзеркальні заходи у відповідь на недружні дії Афін в липні щодо російських дипломатичних співробітників і громадян».

    Раніше грецькі ЗМІ повідомили, що влада Греції вишле з країни двох російських дипломатів і заборонить в'їзд ще двом співробітникам дипвідомства.

    За даними видання, росіян звинувачують у спробах втручання у внутрішні справи Греції і незаконних діях, які підривають національну безпеку країни. Також дипломатів підозрюють у зборі інформації та підкупі чиновників.

    Також в ЗМІ було оприлюднене прізвище одного з росіян, яких вишлють  - Віктор Яковлєв.

    В МЗС Росії заявили, що Росія дзеркально відповість на висилку своїх дипломатів із Греції.

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