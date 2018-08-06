Росія відповіла на висилку її дипломатів з Греції
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Розсилка
Грецькому послу 6 серпня була вручена нота МЗС РФ
Міністерство закордонних справ РФ викликало посла Греції, щоб повідомити про дзеркальні заходи у відповідь на висилку Афінами російських дипломатів.
Про це повідомляє прес-служба МЗС РФ.
«6 серпня в МЗС Росії був викликаний Надзвичайний і Повноважний посол Грецької Республіки в Російській Федерації А.Фріганас», - говориться у повідомленні.
Зазначається, що грецькому послу була вручена нота, яка «інформує про вжиті російською стороною дзеркальні заходи у відповідь на недружні дії Афін в липні щодо російських дипломатичних співробітників і громадян».
Раніше грецькі ЗМІ повідомили, що влада Греції вишле з країни двох російських дипломатів і заборонить в'їзд ще двом співробітникам дипвідомства.
За даними видання, росіян звинувачують у спробах втручання у внутрішні справи Греції і незаконних діях, які підривають національну безпеку країни. Також дипломатів підозрюють у зборі інформації та підкупі чиновників.
Також в ЗМІ було оприлюднене прізвище одного з росіян, яких вишлють - Віктор Яковлєв.
В МЗС Росії заявили, що Росія дзеркально відповість на висилку своїх дипломатів із Греції.