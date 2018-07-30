Референдум в Македонії щодо зміни назви країни відбудеться восени



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За відповідне рішення проголосували 68 депутатів македонського парламенту

Парламент Македонії ухвалив рішення провести референдум про зміну назви країни 30 вересня.

Про це повідомляє агентство Meta.

За відповідне рішення проголосували 68 депутатів. Голосів проти не було - представники опозиційної партії VMRO-DPMNE не з'явилися на засідання.

Уточнюється, що опозиція запропонувала дві поправки, проте вони були відхилені парламентом через відсутність на засіданні ініціаторів.

На референдумі, який відбудеться восени, громадянам країни запропонують відповісти на питання «Чи виступаєте ви за членство в Європейському Союзі і НАТО, приймаючи угоду між Республікою Македонія та Грецькою Республікою?».

Якщо відповідь населення буде позитивною, Македонія змінить назву на Республіка Північна Македонія.

Нагадаємо, прем’єр Македонії Зоран Заєв заявив, що пов’язаний з Росією грецький бізнесмен витрачає гроші на підготовку насильницьких провокацій з нагоди референдуму щодо зміни назви країни.

Джерело: 112 Україна