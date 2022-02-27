Греція пообіцяла надати Україні зброю

Росіяни нажахали весь світ. Тепер всі хочуть допомогти Україні

Речник МЗС Греції звинуватив росіян у "фейкових новинах".

Греція вирішила відправити до України оборонне озброєння та гуманітарну допомогу після того, як російські окупанти вбили у Маріуполі 10 українців грецького походження.

Про це повідомляє Guardian з посиланням на Офіс прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса, передає ТСН.

«Два військово-транспортні літаки повинні були вилетіти до Польщі в неділю», – повідомили в офісі прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса, не повідомивши подробиць те, яке обладнання вони будуть перевозити.

Також сьогодні має бути відправлена окрема партія гуманітарної допомоги.

Натомість російські окупанти ж заявили, що вони нібито нікого не вбивали. У відповідь у неділю речник МЗС Греції Александрос Папайоанну звинуватив посольство у «фейкових новинах».

«Православні бомби вбили православних етнічних греків», – сказав він.

Також у неділю Афіни викликали посла Росії в МЗС Греції.

У суботу, 26 лютого, прем'єр-міністр Греції повідомив, що російські окупанти поблизу Маріуполя під час бомбардування вбили 10 етнічних греків.

«10 невинних мирних жителів грецького походження загинули внаслідок ударів російської авіації поблизу Маріуполя. Припиніть бомбардування зараз!», – написав Кіріакос Міцотакіс.

Нагадаємо, країни Євросоюзу одна за одною заявляють про заборону польотів російської авіації у своєму повітряному просторі. Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо повідомив про закриття повітряного простору для РФ.