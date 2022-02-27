За три дні війни загинуло понад 20 киян, більше 100 поранено – Кличко

Серед померлих у Києві внаслідок російської війни дев’ять мирних жителів і одна дитина

Наразі російських військ на вулицях Києва немає

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що з 24 лютого через бойові дії окупантів у Києві загинуло понад 20 людей, 106 дістали поранення. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Facebook.

Серед померлих у Києві внаслідок російської війни дев’ять мирних жителів і одна дитина. Також загинули четверо невідомих людей та вісім військовослужбовців ЗСУ і бійців територіальної оборони.

106 людей дістали поранення, із них 47 цивільних мешканців. Зокрема троє дітей, один із них 17-річний курсант.

Кличко сказав, що російських військ на вулицях Києва немає, і ситуація контролюється Збройними Силами та підрозділами тероборони. Він пояснив, що українські військові знищують окремі диверсійно-розвідувальні групи.

Нагадаємо, громадський транспорт Києва працює на потреби Збройних Сил. До слова, у Києві знешкодили диверсантів, які пересувалися містом на «швидкій».

Зазначимо, окупаційні танки, які зайшли в Ірпінь зі сторони Бучі були відбитті Збройними Силами України.