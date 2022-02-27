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    За три дні війни загинуло понад 20 киян, більше 100 поранено – Кличко

    Серед померлих у Києві внаслідок російської війни дев&rsquo;ять мирних жителів і одна дитина - За три дні війни загинуло понад 20 киян, більше 100 поранено – Кличко
    Серед померлих у Києві внаслідок російської війни дев’ять мирних жителів і одна дитина
    фото: Віталій Кличко/Facebook

    Наразі російських військ на вулицях Києва немає

    Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що з 24 лютого через бойові дії окупантів у Києві загинуло понад 20 людей, 106 дістали поранення. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Facebook.

    Серед померлих у Києві внаслідок російської війни дев’ять мирних жителів і одна дитина. Також загинули четверо невідомих людей та вісім військовослужбовців ЗСУ і бійців територіальної оборони.

    106 людей дістали поранення, із них 47 цивільних мешканців. Зокрема троє дітей, один із них 17-річний курсант.

    Кличко сказав, що російських військ на вулицях Києва немає, і ситуація контролюється Збройними Силами та підрозділами тероборони. Він пояснив, що українські військові знищують окремі диверсійно-розвідувальні групи.

    Нагадаємо, громадський транспорт Києва працює на потреби Збройних Сил. До слова, у Києві знешкодили диверсантів, які пересувалися містом на «швидкій».

    Зазначимо, окупаційні танки, які зайшли в Ірпінь зі сторони Бучі були відбитті Збройними Силами України.

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    Теги: Росія окупанти Віталій Кличко Київ війна #stoprussia
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    За три дні війни загинуло понад 20 киян, більше 100 поранено – Кличко