«Батько на Бандера»: з'явився новий варіант легендарної пісні (відео)
Українці продовжують інформаційний спротив
В Інтернеті шириться патріотична хвиля з пісень, які українці записують, задля підтримки загального морального духу.
Так, Євген Маляревський записав власну версії легендарного хіта «Батько на Бандера», поєднавши його з фразою наших військових з острва Зміїний.
Також, у цього виконавця вийшло дуже атмосферне виконання українського гімну
Нагадаємо, вже легендарною стала відповідь захисників острову Зміїний на пропозицію російських окупантів здатися.
«Російський корабель – іди на**й» проста та лаконічна відповідь надихнула українців на творчість. Власне, інтернетом шириться пісня з аналогічною назвою.