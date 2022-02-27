«Батько на Бандера»: з'явився новий варіант легендарної пісні (відео)

Українці продовжують інформаційний спротив

В Інтернеті шириться патріотична хвиля з пісень, які українці записують, задля підтримки загального морального духу.

Так, Євген Маляревський записав власну версії легендарного хіта «Батько на Бандера», поєднавши його з фразою наших військових з острва Зміїний.

Також, у цього виконавця вийшло дуже атмосферне виконання українського гімну

Нагадаємо, вже легендарною стала відповідь захисників острову Зміїний на пропозицію російських окупантів здатися.

«Російський корабель – іди на**й» проста та лаконічна відповідь надихнула українців на творчість. Власне, інтернетом шириться пісня з аналогічною назвою.