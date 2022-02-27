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    «Батько на Бандера»: з'явився новий варіант легендарної пісні (відео)

    Степан Бандера сьогодні би пишався українцями - «Батько на Бандера»: з'явився новий варіант легендарної пісні (відео)
    Степан Бандера сьогодні би пишався українцями
    ілюстрація до новини

    Українці продовжують інформаційний спротив

    В Інтернеті шириться патріотична хвиля з пісень, які українці записують, задля підтримки загального морального духу.

    Так, Євген Маляревський записав власну версії легендарного хіта «Батько на Бандера», поєднавши його з фразою наших військових з острва Зміїний.

    Також, у цього виконавця вийшло дуже атмосферне виконання українського гімну

    Нагадаємо, вже легендарною стала відповідь захисників острову Зміїний на пропозицію російських окупантів здатися.

    «Російський корабель – іди на**й» проста та лаконічна відповідь надихнула українців на творчість. Власне, інтернетом шириться пісня з аналогічною назвою.

    Теги: війна українці Степан Бандера пісня
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    «Батько на Бандера»: з'явився новий варіант легендарної пісні (відео)