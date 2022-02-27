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    Українці просять НАТО ввести миротворців і закрити небо: петиція

    Альянс може більш активно допомогти Україні - Українці просять НАТО ввести миротворців і закрити небо: петиція
    Альянс може більш активно допомогти Україні
    ілюстративне фото

    НАТО має закрити повітряний простір над Україною

    В Україні розпочався збір підписів під петицією до країн-членів НАТО з проханням надати військову допомогу та ввести миротворчий контингент для захисту від російської агресії. Про це повідомляє телеграм-канал партії "Слуга народу".

    Український народ просить країни-члени НАТО:

    • закрити повітряний простір над Україною;
    • ввести в Україну миротворчі війська НАТО;
    • надати військову допомогу Києву;
    • підтримати український народ, як це було зроблено, наприклад, в Ізраїлі.

    Петиція розміщена на європейському сайті Open Petition, свої підписи під нею можуть поставити громадяни з будь-якої країни світу.

    Збір підписів під петицією вже розпочався.

    Теги: НАТО війна українці петиція
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    Українці просять НАТО ввести миротворців і закрити небо: петиція