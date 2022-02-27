Українці просять НАТО ввести миротворців і закрити небо: петиція
Альянс може більш активно допомогти Україні
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НАТО має закрити повітряний простір над Україною
В Україні розпочався збір підписів під петицією до країн-членів НАТО з проханням надати військову допомогу та ввести миротворчий контингент для захисту від російської агресії. Про це повідомляє телеграм-канал партії "Слуга народу".
Український народ просить країни-члени НАТО:
- закрити повітряний простір над Україною;
- ввести в Україну миротворчі війська НАТО;
- надати військову допомогу Києву;
- підтримати український народ, як це було зроблено, наприклад, в Ізраїлі.
Петиція розміщена на європейському сайті Open Petition, свої підписи під нею можуть поставити громадяни з будь-якої країни світу.