Українці просять НАТО ввести миротворців і закрити небо: петиція

НАТО має закрити повітряний простір над Україною

В Україні розпочався збір підписів під петицією до країн-членів НАТО з проханням надати військову допомогу та ввести миротворчий контингент для захисту від російської агресії. Про це повідомляє телеграм-канал партії "Слуга народу".

Український народ просить країни-члени НАТО:

закрити повітряний простір над Україною;

ввести в Україну миротворчі війська НАТО;

надати військову допомогу Києву;

підтримати український народ, як це було зроблено, наприклад, в Ізраїлі.

Петиція розміщена на європейському сайті Open Petition, свої підписи під нею можуть поставити громадяни з будь-якої країни світу.

Збір підписів під петицією вже розпочався.