Італія закриває небо для Росії

Европейські держави продовжують закривати своє небо для Росії

Країни Євросоюзу одна за одною заявляють про заборону польотів російської авіації у своєму повітряному просторі. Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо повідомив про закриття повітряного простору для РФ.

«Італія ухвалила рішення закрити повітряний простір для Росії. Сьогодні на надзвичайній Раді у закордонних справах я підтримаю спільну акцію всіх країн ЄС: весь ЄС закриває свій повітряний простір для Росії», – написав Майо в Twitter в неділю.

L'Italia ha deciso di chiudere lo spazio aereo alla Russia. Oggi al Consiglio Affari Esteri straordinario sosterrò un’azione comune di tutti i Paesi UE: tutta l’UE chiuda lo spazio aereo alla Russia. — Luigi Di Maio (@luigidimaio) February 27, 2022





Також Луїджі Ді Майо повідомив про підписання резолюції про негайну виплату 110 мільйонів євро уряду України.

«Я сказав своєму колезі Дмитру Кулебі, що щойно підписав резолюцію про негайну виплату 110 мільйонів євро уряду Києва як конкретне вираження солідарності Італії та підтримки народу, з яким у нас братські стосунки», – зазначив Ді Майо у Twitter.

I told my colleague @DmytroKuleba that I have just signed a resolution for the immediate disbursement of 110 million euros to the government of Kiev, as a concrete expression of Italy’s solidarity and support for a people with whom we have a fraternal relationship. — Luigi Di Maio (@luigidimaio) February 27, 2022

Нагадаємо, що українці просять НАТО ввести миротворців і закрити небо. Петиція розміщена на європейському сайті Open Petition, свої підписи під нею можуть поставити громадяни з будь-якої країни світу. Збір підписів під петицією вже розпочався.

Раніше ще шість країн закрили небо для російських літаків.

До цього списку увійшли:

Ірландія

Австрія

Данія

Ісландія

Бельгія

Швеція

Країни, що закрили небо для Росії

Раніше Румунія та Естонія закрили свій повітряний простір для російських авіакомпаній. Раніше про закриття авіапростору для літаків із РФ повідомляли країни Балтії, Польща, Болгарія, Словенія, Велика Британія, Фінляндія та Чехія.

Додамо, що сьогодні у SWIFT підтвердили підготовку до відключення Росії від платіжної системи.