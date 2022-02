Італія закриває небо для Росії

Країни Євросоюзу одна за одною заявляють про заборону польотів російської авіації у своєму повітряному просторі. Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо повідомив про закриття повітряного простору для РФ.

«Італія ухвалила рішення закрити повітряний простір для Росії. Сьогодні на надзвичайній Раді у закордонних справах я підтримаю спільну акцію всіх країн ЄС: весь ЄС закриває свій повітряний простір для Росії», – написав Майо в Twitter в неділю.

Також Луїджі Ді Майо повідомив про підписання резолюції про негайну виплату 110 мільйонів євро уряду України.

«Я сказав своєму колезі Дмитру Кулебі, що щойно підписав резолюцію про негайну виплату 110 мільйонів євро уряду Києва як конкретне вираження солідарності Італії та підтримки народу, з яким у нас братські стосунки», – зазначив Ді Майо у Twitter.

