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    Грецький суд відпустив Мельничука

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    <span>За рішенням грецького суду Сергій Мельничук був звільнений з під варти та може вільно покинути територію Європейського союзу</span> - Грецький суд відпустив Мельничука
    За рішенням грецького суду Сергій Мельничук був звільнений з під варти та може вільно покинути територію Європейського союзу
    Фото: facebook.com/SergiyMelnuchykKombatAidar

    Екснардеп Сергій Мельничук, якого затримали грецькі правоохоронці за запитом РФ, може покинути територію Євросоюзу

    Суд у Греції 3 березня відпустив затриманого за запитом Росії українського політика, колишнього командира добровольчого батальйону «Айдар» Сергія Мельничука. Про це сам Мельничук розповів у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.

    За його словами, посольство України й адвокат «спрацювали вчасно». Політик подякував усім, хто його підтримував.

    Суті обвинувачення, через яке Мельничука оголосили в розшук Інтерполу, влада Греції йому не уточнила. Відомо, що РФ обвинувачує його в убивстві двох чи більше людей на території Ростовської області.

    «Вони приписали Луганщину, де я воював, до Ростовської області. Росія тим самим показує, що анексувала частину території Луганської області. А якщо Інтерпол показує, що згоден із цим, то вони порушують свій статут», – сказав Мельничук.

    Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко написав у Facebook, що Мельничук після звільнення з-під варти може вільно покинути територію Європейського союзу.

    Як повідомлялося, 1 березня Мельничук був затриманий у Греції.

    Водночас міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Інтерпол вирішив переглянути запит Росії про оголошення в розшук і затримання Мельничука.


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