Greenpeace не повірив висновкам комісії «Росатома» про витік рутенію

Greenpeace вимагає перевірити «Росатом» на предмет можливого приховання інформації про можливу радіаційну аварію

У російському Greenpeace висловили недовіру висновкам комісії «Росатома», яка пов’язала витік рутенію в кінці вересня-початку жовтня з аварією на супутнику. Про це повідомляється на сайті природоохоронної організації. Російський Greenpeace запустив петицію з вимогою провести незалежну перевірку викиду рутенію-106, який



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Атмосфера в регіоні Південного Уралу забруднена ізотопами радіоактивного рутенію

Greenpeace вимагає перевірити «Росатом» на предмет можливого приховання інформації про можливу радіаційну аварію

У російському Greenpeace висловили недовіру висновкам комісії «Росатома», яка пов’язала витік рутенію в кінці вересня-початку жовтня з аварією на супутнику.

Про це повідомляється на сайті природоохоронної організації.

Російський Greenpeace запустив петицію з вимогою провести незалежну перевірку викиду рутенію-106, який зафіксували в своєму повітрі Росія і Європа. Раніше правозахисники звинуватили у витоку комбінат «Маяк» у Челябінській області.

«Сьогодні комісія, сформована «Росатомом», вкотре заявила про непричетність держкорпорації до викиду рутенію-106. В якості причини викиду назвали версію про падіння супутника, хоча подібні інциденти не можуть відбутися непомітно», – йдеться в заяві захисників природи.

Керівник антиядерної програми російського Greenpeace Рашид Алімов вказав, що в жовтні «Росатом» заперечував присутність рутенію будь-де в Росії, окрім Санкт-Петербурга. Однак «Росгідромет» зафіксував радіаційне забруднення поблизу комбінату «Маяк».

«Сьогодні комісія «Росатома» заявила, що в пробах, узятих там, де їх раніше брав «Росгідромет», рутеній-106 не розпізнаний. Це не схоже на дослідження з метою виявити джерело викиду», – вважає представник Greenpeace.

Організація вимагає також перевірити «Росатом» на предмет можливого приховання інформації про стан навколишнього середовища і про можливу радіаційну аварію.

Грінпісівці зазначають, що за російським законодавством екологічна інформація не може бути засекречена. Відповідно до Конституції РФ, «кожен має право на сприятливе навколишнє середовище, достовірну інформацію про її стан і на відшкодування шкоди, заподіяної його здоров’ю або майну екологічним правопорушенням».

Тож Greenpeace Росії вважає, що інцидент має бути розслідуваний, для того щоб в подальшому це не привело до більш серйозних наслідків і приховування важливої інформації.

Раніше повідомлялося про те, що Росгідромет підтвердив, що радіоактивна хмара, яка пройшла Європою, була з Уралу

Про те, що в регіоні Південного Уралу, імовірно, стався радіоактивний викид Ru-106, німецькі фахівці з радіаційного захисту повідомили 8 жовтня.

Після заяви з ФРН в російської держкорпорації «Росатом», якій належить виробниче об'єднання «Маяк», підкреслили, що радіаційна обстановка навколо всіх об'єктів атомної галузі РФ перебуває «в межах норми».

Виникнення радіоактивної хмари з вмістом цієї радіоактивної речовини не мало негативного впливу на здоров'я людей і довкілля в Європі, стверджують французькі дослідники. Водночас, якби такий інцидент трапився у Франції, це змусило би владу евакуювати людей у радіусі кількох кілометрів від місця викиду, зауважили в інституті.