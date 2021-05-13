Керівникам компаній-боржників хочуть заборонити виїжджати за кордон

Нова норма міститься у змінах до Податкового кодексу, які уряд затвердив на засіданні 12 травня

Заборона діятиме до повного погашення боргу перед бюджетами всіх рівнів і державними соціальними фондами страхування

Кабінет міністрів пропонує обмежити право виїзду за кордон керівникам підприємств із податковим боргом понад 1 млн грн. Відповідна норма міститься у змінах до Податкового кодексу, які уряд затвердив на засіданні 12 травня.

«У разі несплати протягом 30 календарних днів з дня відправлення (вручення) платнику податків податкової вимоги суми податкового боргу, яка перевищує 1 млн грн, контролюючий орган має право звернутися до суду для встановлення тимчасового обмеження в праві виїзду керівника такого платника податків за кордони України – до повного погашення такого боргу», – йдеться в законопроєкті.

Тобто керівникам підприємств, які не сплачують податкові борги протягом місяця, буде заборонено залишати Україну на підставі рішень суду. Заборона діятиме до повного погашення боргу перед бюджетами всіх рівнів і державними соціальними фондами страхування.

Законопроект також пропонує запровадити норму, згідно з якою в разі порушення термінів сплати акцизного податку платнику загрожує штраф у 20% від суми акцизу.

Крім цього, пропонується встановити норму про обмеження 50% суми від’ємного значення об'єкта оподаткування минулих років, яку можна включити у фінансовий результат до оподаткування.

12 травня Кабмін підтримав проєкт змін до Податкового кодексу, який зокрема збільшує ставки податків і рентних платежів для великого бізнесу.



Основною метою цих змін є забезпечення збалансованості бюджетних надходжень шляхом протидії схемам з ухиляння від оподаткування, створення прозорого конкурентного середовища, підвищення ефективності використання економічних ресурсів країни.



Уряд очікує, що схвалення даного законопроєкту збільшить щорічні надходження до бюджету на 60 млрд грн.