Держдеп США вимагає ВООЗ ретельніше розслідувати походження Covid-19

ВООЗ опублікувала доповідь про походження коронавірусу за підсумками поїздки експертів організації в Ухань 30 березня

Найбільш вірогідною версією називається передача вірусу людині від кажанів через проміжну тварину

США не задоволені дослідженням Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) про поширення коронавірусу в світі. У зв'язку з цим Вашингтон закликає організацію продовжити роботу. Про це повідомляє kommersant.

«Ми не задоволені початковим розслідуванням. Ми підтримуємо продовження розслідування, щоб з'ясувати, що сталося з Covid-19», – сказав Блінкен. Держсекретар вважає, що важливо продовжити розслідування, щоб зрозуміти, що сталося і як цьому запобігти в майбутньому.

Блінкен зазначив, що питання «не стільки в тому, щоб звинуватити, скільки в тому, щоб зрозуміти подію».

«Ми знаємо, що в перші дні пандемії з боку Китаю був несвоєчасний доступ міжнародних експертів, несвоєчасне надання інформації, недолік транспарентності», – сказав Блінкен.

ВООЗ опублікувала доповідь про походження коронавірусу за підсумками поїздки експертів організації в Ухань 30 березня.

З нього випливає, що експерти не змогли встановити джерело походження коронавірусу.

Найбільш вірогідною версією називається передача вірусу людині від кажанів через проміжну тварину.

14 країн, включаючи США, виступили зі спільною заявою з приводу доповіді – вони висловили стурбованість результатами дослідження.

Тим часом, ВООЗ попереджає, що через закриття шкіл і перехід на дистанційне навчання діти втратили доступ до збалансованого шкільного харчування та часу фізичної активності. «Covid-19 може потенційно посилити одну з найбільш тривожних тенденцій в Європейському регіоні ВООЗ – зростаюче ожиріння серед дітей», – сказав регіональний директор ВООЗ з Європи Ганс Анрі П. Клуге.