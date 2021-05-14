  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Держдеп США вимагає ВООЗ ретельніше розслідувати походження Covid-19

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    ВООЗ опублікувала доповідь про походження коронавірусу за підсумками поїздки експертів організації в Ухань 30 березня - Держдеп США вимагає ВООЗ ретельніше розслідувати походження Covid-19
    ВООЗ опублікувала доповідь про походження коронавірусу за підсумками поїздки експертів організації в Ухань 30 березня
    Фото з відкритих джерел

    Найбільш вірогідною версією називається передача вірусу людині від кажанів через проміжну тварину

    США не задоволені дослідженням Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) про поширення коронавірусу в світі. У зв'язку з цим Вашингтон закликає організацію продовжити роботу. Про це повідомляє kommersant.

    «Ми не задоволені початковим розслідуванням. Ми підтримуємо продовження розслідування, щоб з'ясувати, що сталося з Covid-19», – сказав Блінкен. Держсекретар вважає, що важливо продовжити розслідування, щоб зрозуміти, що сталося і як цьому запобігти в майбутньому.

    Блінкен зазначив, що питання «не стільки в тому, щоб звинуватити, скільки в тому, щоб зрозуміти подію».

    «Ми знаємо, що в перші дні пандемії з боку Китаю був несвоєчасний доступ міжнародних експертів, несвоєчасне надання інформації, недолік транспарентності», – сказав Блінкен.

    ВООЗ опублікувала доповідь про походження коронавірусу за підсумками поїздки експертів організації в Ухань 30 березня.

    З нього випливає, що експерти не змогли встановити джерело походження коронавірусу.

    Найбільш вірогідною версією називається передача вірусу людині від кажанів через проміжну тварину.

    14 країн, включаючи США, виступили зі спільною заявою з приводу доповіді – вони висловили стурбованість результатами дослідження.

    Тим часом, ВООЗ попереджає, що через закриття шкіл і перехід на дистанційне навчання діти втратили доступ до збалансованого шкільного харчування та часу фізичної активності. «Covid-19 може потенційно посилити одну з найбільш тривожних тенденцій в Європейському регіоні ВООЗ – зростаюче ожиріння серед дітей», – сказав регіональний директор ВООЗ з Європи Ганс Анрі П. Клуге.

    Теги: США розслідування ВООЗ коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies