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    На відпочинок до Туреччини: країна полегшила правила в’їзду для українців

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    У країні діє локдаун до 17 травня - На відпочинок до Туреччини: країна полегшила правила в’їзду для українців
    У країні діє локдаун до 17 травня
    Фото tourbaza.com

    Рішення набуває чинності з опівночі 15 травня

    Українським туристам, які летять до Туреччини, більше не потрібно пред’являти негативний ПЛР-тест на коронавірус. Рішення набуває чинності з опівночі 15 травня. Про це повідомляє Держагенцію розвитку туризму України.

    Туреччина також скасувала тестування для пасажирів з Китаю, В'єтнаму, Австралії, Нової Зеландії, Сінгапуру, Таїланду, Південної Кореї, Японії, Великої Британії, Латвії, Люксембургу та Естонії.

    Президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив про введення повного локдауну в країні з 29 квітня по 17 травня. У країні також діє комендантська година, але вона не поширюється на іноземних туристів.

    Тим часом, прем'єр-міністр Єгипту Мостафа Мадбулі заявив у середу, 5 травня, що країна впроваджує нові карантинні обмеження на найближчі два тижні, щоб запобігти поширенню пандемії коронавірусу. Про це повідомляє Ahram.

    За новими обмеженнями магазини, торгові центри, кав’ярні, ресторани та кінотеатри зачинятимуться о 21:00 за місцевим часом. Однак ресторанам дозволять здійснювати доставку їжі цілодобово. Заходи також включають закриття на два тижні всіх громадських парків та пляжів, заборону масових зібрань, а також проведення концертів.

    За словами Мадбулі, нові обмеження діятимуть з 6 по 21 травня. Після цього відбудеться нарада для оцінки ситуації з коронавірусом у Єгипті.

    Теги: Туреччина туризм коронавірус
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