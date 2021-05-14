Як населення всієї Литви. Від Covid-19 у світі померло більше 3 млн людей

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень – США, Індія, Бразилія, Франція та Туреччина

Станом на ранок 14 травня у світі зареєстрували 744 082 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19. Померли за добу 13 413 осіб. Про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 161 845 864 випадки інфікування, з них 744 082 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 359 004 особи, з них 13 413 за минулу добу. Побороли хворобу і вилікувалися 139,6 млн осіб.

До першої трійки держав із найвищим рівнем захворюваності належать США (33 626 097), Індія (24 046 809) та Бразилія (15 436 827).

Наразі найгірша епідеміологічна ситуація та найвищі добові показники приросту заражень коронавірусом спостерігаються в Індії.

Тим часом, в Україні виявили 7562 нових випадки коронавірусу за минулу добу. Найбільше заражень у Києві, Харківській та Дніпропетровській областях. В Україні госпіталізували 2 195 осіб, померли 287 пацієнтів та одужали 15 958 осіб.

Населення Литви. Чисельність населення країни 2015 року становила 2,884 млн осіб