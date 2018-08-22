Грицак заявив, що в СБУ є запитання до Костенка, який повернувся з Росії



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Фото: Укрінформ Костенко прибув до Києва 6 серпня

За словами Грицака, Костенка «свого часу допитували»

Служба безпеки України має ряд запитань до українця Олександра Костенка, який повернувся в Україну з РФ після відбування покарання у виправній колонії.

Про це заявив глава СБУ Василь Грицак журналістам у Києві в середу, 22 серпня.

«У нас є запитання до Костенка. Свого часу його допитували, він проходив у справі разом із Красновим (Станіслав Краснов. – Ред.), і після того, як його було допитано, матеріали провадження було передано до Національної поліції. А потім у районі Сумського прикордонного загону він перетнув поза пунктом пропуску кордон, потрапив до РФ, а згодом переїхав до Криму. А потім уже були певні події, він начебто відбував покарання, а зараз повернувся», - розповів Грицак.

Він додав, що зараз справа перебуває у провадженні поліції, але питання до Костенка є у рамках компетенції СБУ.

«Ми обов'язково поставимо йому запитання. І за результатами перевірки наших усіх версій, з урахуванням відповідей, які ми отримаємо, ми надамо інформацію», - заявив глава СБУ.

Нагадаємо, 3 серпня кримський активіст, політв’язень Кремля Олександр Костенко вийшов на свободу з російської виправної колонії №5 в місті Кірово-Чепецьк Кіровської області.

6 серпня Костенко перетнув кордон РФ та України і прибув до Києва.

За словами омбудсмена Людмили Денісової, українець розповів їй у телефонній розмові, що у нього зламана рука. Омбудсмен повідомила, що Костенко пройде медичне обстеження і необхідну реабілітацію.

Джерело: Інтерфакс-Україна