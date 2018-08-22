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    Грицак заявив, що в СБУ є запитання до Костенка, який повернувся з Росії

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    <div class="copy">Костенко прибув до Києва 6 серпня</div> - Грицак заявив, що в СБУ є запитання до Костенка, який повернувся з Росії
    Фото: Укрінформ
    Костенко прибув до Києва 6 серпня

    За словами Грицака, Костенка «свого часу допитували»

    Служба безпеки України має ряд запитань до українця Олександра Костенка, який повернувся в Україну з РФ після відбування покарання у виправній колонії.

    Про це заявив глава СБУ Василь Грицак журналістам у Києві в середу, 22 серпня.

    «У нас є запитання до Костенка. Свого часу його допитували, він проходив у справі разом із Красновим (Станіслав Краснов. – Ред.), і після того, як його було допитано, матеріали провадження було передано до Національної поліції. А потім у районі Сумського прикордонного загону він перетнув поза пунктом пропуску кордон, потрапив до РФ, а згодом переїхав до Криму. А потім уже були певні події, він начебто відбував покарання, а зараз повернувся», - розповів Грицак.

    Він додав, що зараз справа перебуває у провадженні поліції, але питання до Костенка є у рамках компетенції СБУ.

    «Ми обов'язково поставимо йому запитання. І за результатами перевірки наших усіх версій, з урахуванням відповідей, які ми отримаємо, ми надамо інформацію», - заявив глава СБУ.

    Нагадаємо, 3 серпня кримський активіст, політв’язень Кремля Олександр Костенко вийшов на свободу з російської виправної колонії №5 в місті Кірово-Чепецьк Кіровської області.

    6 серпня Костенко перетнув кордон РФ та України і прибув до Києва.

    За словами омбудсмена Людмили Денісової, українець розповів їй у телефонній розмові, що у нього зламана рука. Омбудсмен повідомила, що Костенко пройде медичне обстеження і необхідну реабілітацію.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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