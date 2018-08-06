Політв'язень Костенко прибув до Києва (фото)



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Фото: Укрінформ Костенко повернувся додому до матері в Київ, 6 серпня

Омбудсмен Людмила Денісова зустрілася із Костенком біля його будинку

Звільнений з російської колонії кримський активіст Олександр Костенко у понеділок, 6 серпня, прибув до Києва.

Костенко приїхав до свого будинку. Там він хвилину поговорив із журналістами та пішов додому в супроводі своєї матері та омбудсмена Людмили Денісової.

Нагадаємо, 3 серпня кримський активіст, політв’язень Кремля Олександр Костенко вийшов на свободу з російської виправної колонії №5 в місті Кірово-Чепецьк Кіровської області.

6 серпня Костенко перетнув кордон РФ та України.

За словами Денісової, активіст розповів їй у телефонній розмові, що у нього зламана рука. Омбудсмен повідомила, що Костенко пройде медичне обстеження і необхідну реабілітацію.

Джерело: Укрінформ