Політв'язень Костенко прибув до Києва (фото)
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Фото: Укрінформ
Костенко повернувся додому до матері в Київ, 6 серпня
Омбудсмен Людмила Денісова зустрілася із Костенком біля його будинку
Звільнений з російської колонії кримський активіст Олександр Костенко у понеділок, 6 серпня, прибув до Києва.
Костенко приїхав до свого будинку. Там він хвилину поговорив із журналістами та пішов додому в супроводі своєї матері та омбудсмена Людмили Денісової.
Нагадаємо, 3 серпня кримський активіст, політв’язень Кремля Олександр Костенко вийшов на свободу з російської виправної колонії №5 в місті Кірово-Чепецьк Кіровської області.
6 серпня Костенко перетнув кордон РФ та України.
За словами Денісової, активіст розповів їй у телефонній розмові, що у нього зламана рука. Омбудсмен повідомила, що Костенко пройде медичне обстеження і необхідну реабілітацію.
Джерело: Укрінформ