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    Політв'язень Костенко прибув до Києва (фото)

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    Костенко повернувся додому до матері в Київ, 6 серпня - Політв'язень Костенко прибув до Києва (фото)
    Фото: Укрінформ
    Костенко повернувся додому до матері в Київ, 6 серпня

    Омбудсмен Людмила Денісова зустрілася із Костенком біля його будинку

    Звільнений з російської колонії кримський активіст Олександр Костенко у понеділок, 6 серпня, прибув до Києва.

    Костенко приїхав до свого будинку. Там він хвилину поговорив із журналістами та пішов додому в супроводі своєї матері та омбудсмена Людмили Денісової.

    Нагадаємо, 3 серпня кримський активіст, політв’язень Кремля Олександр Костенко вийшов на свободу з російської виправної колонії №5 в місті Кірово-Чепецьк Кіровської області.

    6 серпня Костенко перетнув кордон РФ та України.

    За словами Денісової, активіст розповів їй у телефонній розмові, що у нього зламана рука. Омбудсмен повідомила, що Костенко пройде медичне обстеження і необхідну реабілітацію.

    Джерело: Укрінформ

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