Гримчак розповів про три сценарії для Донбасу після переформатування АТО

Для цивільних, за словами Гримчака, з переформатуванням АТО ситуація майже не зміниться

Після переформатування АТО в операцію Об’єднаних сил можливі три варіанти військових дій на Донбасі. Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак в інтерв'ю «Громадському радіо». «Що стосується військової



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Юрій Гримчак

Для цивільних, за словами Гримчака, з переформатуванням АТО ситуація майже не зміниться

Після переформатування АТО в операцію Об’єднаних сил можливі три варіанти військових дій на Донбасі.

Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак в інтерв'ю «Громадському радіо».

«Що стосується військової операції, то розглядається три сценарії, які можуть бути на території ОРДЛО. Перший сценарій — це чисто військова операція. Попри всі зовнішні умови віддається команда. Минулого року керівник Генерального штабу пан Муженко в одному зі своїх інтерв’ю сказав, що армія України готова протягом двох тижнів повністю звільнити територію ОРДЛО. Єдине, на що ми не можемо відповісти сьогодні у своїх планах, це те, якими силами і засобами назустріч нашій армії вдарить РФ. Тому це найменш вірогідний сценарій розвитку подій», - розказав Гримчак.

«Інші два плани хорватські. У Хорватії були Сербська Країна і Східна Славонія. Сербська Країна була звільнена військовим шляхом — шляхом операції хорватської армії, але сербська армія залишилася в казармах і не пішла назустріч хорватській армії. Милошевича на той момент поставили в такі умови, що він дав гарантії, що його армія не буде втручатися у військовий конфлікт. Інший варіант, який був застосований у Східній Славонії, ми сьогодні розглядаємо як основний. Це введення миротворчої місії, якій передує вивід іноземних військ (там немає інших іноземних військ, окрім російських), вивід російських найманців. Також має відбутися роззброєння бойовиків, створення міжнародної перехідної адміністрації для передачі цих територій під контроль України».

Для цивільних, за його словами, з переформатуванням АТО ситуація майже не зміниться.

«Зміни будуть відбуватися тоді, коли рішенням Штабу об’єднаних операцій будуть вноситися конкретні обмеження на конкретних територіях, про які буде повідомлено завчасно. Умовно кажучи, в якомусь районі для військових потреб треба, щоб не було зайвих. Військовий штаб прийме таке рішення, і так буде. Генерал Наєв сказав, що ми зробимо все, що в нашій владі, щоб спростити перехід лінії зіткнення (або лінії розмежування) для цивільного населення. Ідеться також про боротьбу з корупцією, боротьбу з контрабандою і подібне. Великою мірою нічого не зміниться, хоча треба розуміти, що у військових сьогодні більше прав. Якщо ви бували в цих краях, то там на більшій частині блокпостів стояла Національна гвардія, а тепер можуть бути блокпости армії. Вони будуть мати права зупиняти, перевіряти машини тощо», - пояснив Гримчак.

Раніше Георгій Тука зявляв, що жителі Донбасу не помітять зміну формату військової операції

Нагадаємо, у понеділок, 30 квітня, на Донбасі офіційно закінчилася антитерористична операція (АТО), а замість неї розпочинається Операція Об'єднаних сил (ООС). Відповідна зміна формату Антитерористичної операції на Операцію Об'єднаних сил прописана в законі про реінтеграцію Донбасу.

Президент України Петро Порошенко підписав указ про скасування Антитерористичної операції і водночас наказ про початок Операції Об’єднаних сил.

Міністр оборони Степан Полторак заявив, що міністерство вже підготувало «органи військового управління, які виконуватимуть завдання в Донецькій і Луганській областях» після завершення АТО 30 квітня.

З початком проведення Операції Об'єднаних сил у зонах безпеки та районі бойових дій у Донецькій та Луганській областях діятиме особливий порядок.