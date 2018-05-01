Тука: жителі Донбасу не помітять зміну формату військової операції

Заступник міністра «впевнений на 95 відсотків», що цивільні особи не відчують радикальних змін після зміни характеру операції

Жителі Донбасу не відчують на собі зміну антитерористичної операції на Операцію Об'єднаних сил України. Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука в інтерв'ю «Унн». «Я впевнений на 95 відсотків, що жодна людина з цивільного населення ні на



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Георгій Тука

Заступник міністра «впевнений на 95 відсотків», що цивільні особи не відчують радикальних змін після зміни характеру операції

Жителі Донбасу не відчують на собі зміну антитерористичної операції на Операцію Об'єднаних сил України.

Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука в інтерв'ю «Унн».

«Я впевнений на 95 відсотків, що жодна людина з цивільного населення ні на лінії зіткнення, ані на тимчасово окупованій території якихось радикальних змін після зміни характеру операції не відчує», - сказав Тука.

За його словами, більшість позицій закону про реінтеграцію Донбасу стосується виключно управління Збройними силами України, Нацгвардією, Службою безпеки, прикордонниками і Національною поліцією в зоні проведення Операції.

Нагадаємо, у понеділок, 30 квітня, на Донбасі офіційно закінчилася антитерористична операція (АТО), а замість неї розпочинається Операція Об'єднаних сил (ООС). Відповідна зміна формату Антитерористичної операції на Операцію Об'єднаних сил прописана в законі про реінтеграцію Донбасу.

Президент України Петро Порошенко вже підписав указ про скасування Антитерористичної операції і водночас наказ про початок Операції Об’єднаних сил.

Міністр оборони Степан Полторак заявив, що міністерство вже підготувало «органи військового управління, які виконуватимуть завдання в Донецькій і Луганській областях» після завершення АТО 30 квітня.

З початком проведення Операції Об'єднаних сил у зонах безпеки та районі бойових дій у Донецькій та Луганській областях діятиме особливий порядок.

Як відомо, президент Петро Порошенко 20 лютого підписав Закон «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях». Відповідно до документу, Росія визнається державою-агресором, на яку покладається відповідальність за окупацію українських територій.