Гримчаку скасували домашній арешт та надягли електронний браслет

Юрій Гримчак фігурує у кримінальній справі про корупцію

Гримчаку змінено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на особисте зобов‘язання

Вищий антикорупційний суд скасував нічний домашній арешт колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку, якого підозрюють у шахрайстві.

Про це повідомив адвокат Гримчака Дмитро Мельник у Facebook.

«Ухвалою ВАКС від 14.12.2020 Гримчаку змінено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на особисте зобов‘язання», – написав він.

Згідно з ухвалою, суд вимагає від Гримчака з’являтися за кожним викликом, уникати спілкування з іншими підозрюваними, працівниками КМДА, Мінкульту, Українського державного інституту державної спадщини.

Він має здати свій закордонний паспорт та носити електронний браслет.

Нагадаємо, 14 серпня 2019 року детективи НАБУ спільно з ГПУ та СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака та його помічника нібито під час одержання частини хабаря у розмірі 480 тисяч доларів.

26 травня Вищий антикорупційний суд провів підготовче засідання у справі Гримчака.

Як повідомлялось, НАБУ закінчило досудове розслідування справи про можливе шахрайське заволодіння $1 млн колишнім заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрієм Гримчаком і його помічником Ігорем Овдієнком.