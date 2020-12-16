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    Гримчаку скасували домашній арешт та надягли електронний браслет

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    Юрій Гримчак фігурує у кримінальній справі про корупцію - Гримчаку скасували домашній арешт та надягли електронний браслет
    Юрій Гримчак фігурує у кримінальній справі про корупцію
    Фото: 24 канал

    Гримчаку змінено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на особисте зобов‘язання

    Вищий антикорупційний суд скасував нічний домашній арешт колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку, якого підозрюють у шахрайстві.

    Про це повідомив адвокат Гримчака Дмитро Мельник у Facebook.

    «Ухвалою ВАКС від 14.12.2020 Гримчаку змінено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на особисте зобов‘язання», – написав він.

    Згідно з ухвалою, суд вимагає від Гримчака з’являтися за кожним викликом, уникати спілкування з іншими підозрюваними, працівниками КМДА, Мінкульту, Українського державного інституту державної спадщини.

    Він має здати свій закордонний паспорт та носити електронний браслет.

    Нагадаємо, 14 серпня 2019 року детективи НАБУ спільно з ГПУ та СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака та його помічника нібито під час одержання частини хабаря у розмірі 480 тисяч доларів.

    26 травня Вищий антикорупційний суд провів підготовче засідання у справі Гримчака.

    Як повідомлялось, НАБУ закінчило досудове розслідування справи про можливе шахрайське заволодіння $1 млн колишнім заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрієм Гримчаком і його помічником Ігорем Овдієнком.

    Теги: суд паспорт арешт розслідування Антикорупційний суд Вищий антикорупційний суд Юрій Гримчак
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