Гримчаку скасували домашній арешт та надягли електронний браслет
Гримчаку змінено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на особисте зобов‘язання
Вищий антикорупційний суд скасував нічний домашній арешт колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку, якого підозрюють у шахрайстві.
Про це повідомив адвокат Гримчака Дмитро Мельник у Facebook.
«Ухвалою ВАКС від 14.12.2020 Гримчаку змінено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на особисте зобов‘язання», – написав він.
Згідно з ухвалою, суд вимагає від Гримчака з’являтися за кожним викликом, уникати спілкування з іншими підозрюваними, працівниками КМДА, Мінкульту, Українського державного інституту державної спадщини.
Він має здати свій закордонний паспорт та носити електронний браслет.
Нагадаємо, 14 серпня 2019 року детективи НАБУ спільно з ГПУ та СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака та його помічника нібито під час одержання частини хабаря у розмірі 480 тисяч доларів.
26 травня Вищий антикорупційний суд провів підготовче засідання у справі Гримчака.
Як повідомлялось, НАБУ закінчило досудове розслідування справи про можливе шахрайське заволодіння $1 млн колишнім заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрієм Гримчаком і його помічником Ігорем Овдієнком.