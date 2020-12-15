На Чернігівщині 88-річну жительку позбавили газу через невідомий борг

Ніна Харченко не встає з ліжка і лежить під кількома ковдрами, бо в хаті дуже холодно

Ніна Харченко не встає з ліжка і лежить під кількома ковдрами, бо в хаті дуже холодно

Жінка вважає, що їй відключили газ через борг, який вона не визнає, а у «Чернігівгаз» говорять, що вони тут ні до чого

Без газопостачання залишилася 88-річна жителька Михайло-Коцюбинського Ніна Харченко. Невідомий чоловік зайшов у її двір без дозволу, покрутився біля вентилю - і відтоді в хаті холодно. Про це розповідає Суспільне.

Жінка вважає, що їй відключили газ через борг, який вона не визнає. Напередодні отримувала про це попередження. У газопостачальній компанії «Чернігівгаз» говорять, вони тут ні до чого. Рішення про відключення цього абоненту не ухвалювали, бо на час карантину це заборонено.

Сама Ніна Харченко не встає з ліжка - так холодно у хаті. Лежить під кількома ковдрами. Газ, яким жінка опалює оселю, пропав 3 грудня. Це трапилось після приходу чоловіка, якого жінка прийняла за газовика.

«У хаті була, щось шкрябнуло. Я до вікна. Ну, Коцюбинський наш сільський отам закручує. Такий, наче, із нашого села», - розповідає Ніна Харченко.



Жінка припускає, що газ відключили через борг у 1162 гривні, бо отримувала про це повідомлення. Боргу вона не визнає. Сплатила за кожен кубометр за показами лічильника. Несплата утворилася через так звані температурні коефіцієнти, які зараз оскаржуються в українських судах, каже її донька Людмила Харченко: «100 кубів нагоріло, ми передаємо першого числа показники. Сто кубів нагоріло - ми платимо за 100 кубів. Два куби, які «Чернігівгаз» нараховує, тому що лічильник, щось там не там чи стоїть… Ми звернулися до Тарасюка, голови НКРЕКП. Якщо вони правомірні, то ми платимо цей борг, якщо неправомірні, то тоді вибачайте».

Оскільки газ в будинку перекрили, не надавши документи, донька жінки Людмила викликала поліцію.

«У понеділок я буду спілкуватися з господарями і з людьми. Які відрізали. Вони мені пред’являть документи - на основі чого. Це люди, які працюють в газовій дільниці. Так, у Михайло-Коцюбинську є газова дільниця. І вони з цього місця виконують свою роботу», - сказав у коментарі Суспільному Роман Семена, старший дільничний офіцер поліції Михайло-Коцюбинської ОТГ.

У «Чернігівгазі» підтверджують, що мають підрозділ в Михайло Коцюбинському. І заперечують, що співробітники компанії припинили газопостачання для Ніни Харченко. Адже під час карантину робити цього не можна, каже Евгеній Денисенко, головний інженер АТ «Чернігівгаз»: «На сьогоднішній день наша компанія працює в умовах карантину, ми не проводили ніяких відключень за даною адресою. Відключення можуть проводити в умовах аварійної ситуації. Тоді його проводять без попередження. Якщо необхідно, ми проведемо усі службові розслідування».

Донька Ніни проживає у Києві. Тепер до вирішення ситуації переїхала до матері. Будинок почали опалювати дровами. «Плитку купили за ці дні, готуємо на плитці, але ж ні помитись, нічого не можна зробити. Чайничок маленький є, грубу топимо, так виходимо. А як? Якщо на вулиці такий мороз, то я не знаю», - розповіла жінка.

Дрова на зиму не запасали, каже Людмила, тепер разом із чоловіком заготовляє їх із сухих гілок дерев та старого паркану.

«Чернігівгаз» рекомендує родині викликати майстра, щоб він з’ясував, чому газу немає. Донька господині каже, що більше майстру не довіряють.