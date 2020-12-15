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    Політика

    САП на комітеті в Верховній Раді обґрунтувала закриття справи «Роттердам+»

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    САП на комітеті в Верховній Раді обґрунтувала закриття справи «Роттердам+»

    Формула «Роттердам+» діяла з травня 2016 по червень 2019 року

    Досудове розслідування не змогло встановили жодних збитків від дії формули «Роттердам+».

    Про це повідомив старший прокурор групи прокурорів САП Віталій Пономаренко під час виступу в комітеті Верховної ради з питань антикорупційної політики.

    «Доказів для складання обвинувачених актів немає. Немає чіткого встановлення збитків в кримінальному провадженні, відповідно мною винесено постанову про закриття справи», - зазначив Віталій Пономаренко.

    Прокурор наголосив, що слідство не змогло встановити також і потерпілих в даному кримінальному провадженні.

    «Підстав для заявлення цивільного позову немає», – наголосив прокурор.

    Нагадаємо, формула «Роттердам+», за якою розраховувалася об’єктивна ринкова ціна на енергетичне вугілля, діяла з травня 2016 по червень 2019 року. Вона автоматично втратила чинність з запуском ринку електричної енергії. Після того як формула припинила дію, ціни на вугілля та електроенергію для промислових споживачів підвищилися.

    З 2017 по 2020 рік НАБУ проводило розслідування у справі «Роттердам+», за результатами якого не було встановлено ні доказів правопорушення, ні шкоди від дії формули, через що 27 серпня 2020 року прокуратура закрила справу.

    У вересні 2020 року рішення прокуратури про закриття справи підтвердив Офіс генерального прокурора та Вищий антикорупційний суд.

    Теги: суд НАБУ вугілля Офіс Генерального прокурора Антикорупційний суд Роттердам+ Вищий антикорупційний суд
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