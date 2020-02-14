Гривня продовжує зростати: курс валют на 17 лютого



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Нацбанк продовжує незначно зміцнювати гривню

Національний банк України на понеділок, 17 лютого, на три копійки зміцнив курс гривні відносно долара і на дев'ять копійок - відносно євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора в п'ятницю, 14 лютого.

НБУ встановив офіційні курси валют на такому рівні:

- 100 доларів США - 24,447 гривні (-0,0325);

- 100 євро - 26,4944 гривні (-0,0928).

У п'ятий робочий день тижня курс долара на міжбанку в продажу зріс на 2 копійки, до 24,48 гривні за долар, курс у купівлі - до 24,46 гривні за долар. Курс євро в продажу зріс на 2 копійки, до 26,57 гривні за євро.

Нагадаємо, на п'ятницю Нацбанк на копійку зміцнив курс гривні відносно долара і на 13 копійок - відносно євро.

Нагадаємо, що у Києві пройде великий аграрний саміт. 21 лютого у Києві відбудеться перший Agribusiness Wisdom Summit, який збере провідних гравців українського аграрного ринку. На саміті десять власників та СЕО компаній поділяться досвідом створення ефективного сільськогосподарського бізнесу на внутрішньому та зовнішньому ринку. Захід пройде у Leonardo Hall.

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