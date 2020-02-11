У Києві пройде великий аграрний саміт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Десять власників та СЕО аграрних компаній поділяться досвідом створення ефективного сільськогосподарського бізнесу

21 лютого у Києві відбудеться перший Agribusiness Wisdom Summit, який збере провідних гравців українського аграрного ринку. На саміті десять власників та СЕО компаній поділяться досвідом створення ефективного сільськогосподарського бізнесу на внутрішньому та зовнішньому ринку. Захід пройде у Leonardo Hall.

Серед топспікерів саміту: Олексій Вадатурський, співвласник компанії «Нібулон», яка відродила річковий флот і тепер торгує зерном по всьому світу, Ігор Ліскі, власник компанії «Ефективні інвестиції», якій вдалося поєднати традиції з технологіями та побудувати високотехнологічне виробництво меду, Петро Мельник, СЕО «Агріком», якому вдалося вивести компанію із зони бойових дій та подвоїти оборот, Тарас Барщовський, власник Т. В. Fruit — найбільший виробник сокових концентратів в Україні та інші.

Окрім лекцій та презентацій на саміті відбудеться церемонія нагородження найкращих у агробізнесменів. Нагороди отримають ті, хто посяде перші сходинки у рейтингу журналу «ТОП-100. Рейтинги крупнейших».

Організатором аграрного саміту є бізнес/медіа бюро ekonomika+, в активі якого онлайн-видання mmr.ua, delo.ua, womo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги крупнейших». Також ekonomika+ організовує ділові заходи, серед яких найбільші GET Business Festival, Вusiness Wisdom Summit, SHE Congress.