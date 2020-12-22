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    Уперше за всю історію України. Держгеонадра продає тисячу гектарів з покладами золота

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    &laquo;Золотий лот&raquo; &ndash;&nbsp;це Жовтоводська площа, яка розташована в Дніпропетровській області - Уперше за всю історію України. Держгеонадра продає тисячу гектарів з покладами золота
    «Золотий лот» – це Жовтоводська площа, яка розташована в Дніпропетровській області
    Фото: вільні джерела

    Загалом золоторудний потенціал України становить близько трьох тисяч тонн

    Державна служба геології та надр України вперше виставила на електронні торги ділянку з покладами руд золота. Аукціон відбудеться 23 грудня в системі Прозорро та в режимі реального часу, йдеться в пресслужбі відомства.

    Зазначається, що «золотий лот» – це Жовтоводська площа, яка розташована в Дніпропетровській області. Її площа становить понад 1 000 гектарів.

    «На ній визначені ресурси руди та промисловий вміст золота й ніобію (супутньої корисної копалини). Ділянка пропонується інвесторам для геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки терміном на п'ять років. Стартова вартість лоту 4,48 млн грн», – сказано в повідомленні.

    Також Держгеонадра виставила на аукціони п'ять ділянок із покладами підземних вод, чотири – бурштину, та по одному марганцевих руд, коаліна й опоки.

    Нагадаємо, що в Україні видобуток золота практично не здійснюється. Однією з причин відсутності розробки українських родовищ золота є недовивченість надр. Іншою перепоною є складність запуску технологічного процесу та початку видобування.

    На золоторудних об’єктах із запасами золота 30–40 тонн (Майське та Балка Широка в Середньому Придніпров'ї) необхідний обсяг інвестицій перевищує 3,5 млрд грн. Видобуток золота на такому родовищі може сягати 3 тонн на рік.

    Загалом золоторудний потенціал України становить близько трьох тисяч тонн. Зокрема, в Карпатах запаси золота сягають 55 тонн, загальні прогнозні ресурси Донбасу – 400 тонн. Та головною золотоносною територією вважається Український щит – його загальні прогнозні ресурси становлять 2 400 тонн золота.

    Теги: Україна Дніпропетровщина ProZorro аукціон ProZorro новости золото Держгеонадра
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