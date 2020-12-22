Уперше за всю історію України. Держгеонадра продає тисячу гектарів з покладами золота

«Золотий лот» – це Жовтоводська площа, яка розташована в Дніпропетровській області

Загалом золоторудний потенціал України становить близько трьох тисяч тонн

Державна служба геології та надр України вперше виставила на електронні торги ділянку з покладами руд золота. Аукціон відбудеться 23 грудня в системі Прозорро та в режимі реального часу, йдеться в пресслужбі відомства.

Зазначається, що «золотий лот» – це Жовтоводська площа, яка розташована в Дніпропетровській області. Її площа становить понад 1 000 гектарів.

«На ній визначені ресурси руди та промисловий вміст золота й ніобію (супутньої корисної копалини). Ділянка пропонується інвесторам для геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки терміном на п'ять років. Стартова вартість лоту 4,48 млн грн», – сказано в повідомленні.

Також Держгеонадра виставила на аукціони п'ять ділянок із покладами підземних вод, чотири – бурштину, та по одному марганцевих руд, коаліна й опоки.

Нагадаємо, що в Україні видобуток золота практично не здійснюється. Однією з причин відсутності розробки українських родовищ золота є недовивченість надр. Іншою перепоною є складність запуску технологічного процесу та початку видобування.

На золоторудних об’єктах із запасами золота 30–40 тонн (Майське та Балка Широка в Середньому Придніпров'ї) необхідний обсяг інвестицій перевищує 3,5 млрд грн. Видобуток золота на такому родовищі може сягати 3 тонн на рік.

Загалом золоторудний потенціал України становить близько трьох тисяч тонн. Зокрема, в Карпатах запаси золота сягають 55 тонн, загальні прогнозні ресурси Донбасу – 400 тонн. Та головною золотоносною територією вважається Український щит – його загальні прогнозні ресурси становлять 2 400 тонн золота.