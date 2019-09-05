Гроші для стримування Росії Трамп направив на будівництво стіни з Мексикою – сенатор Чак Шумер



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Так нині виглядає стіна на кордоні США і Мексики Фото: Depositphotos

Американського лідера обвинувачують у зміні пріоритетів

Лідер меншості в Сенаті США демократ Чак Шумер звинуватив президента Дональда Трампа в тому, що він задіяв $771 млн, спочатку передбачених на стримування РФ в Європі, для будівництва стіни на американо-мексиканському кордоні? Про це передає «Інтерфакс-Україна» з посиланням на Twitter Чака Шумера.



«Вкотре президент Трамп ставить (Росію) понад безпеки американського народу і його союзників. Скорочення фінансування на посилення наших перевірених часом європейських союзників проти російської агресії, щоб просувати політично вмотивований престижний проект президента, за який, як він обіцяв, заплатить Мексика - це обурливо, неправильно, і це послаблює нашу національну безпеку», - йдеться у заяві сенатора, розміщеній на його сторінці у Twitter.



Зазначається, що мова йде про перерозподіл коштів з програми «Європейська ініціатива стримування». При цьому, згідно з твердженнями Шумера, Трамп уже вдруге за два тижні діє в інтересах Москви.



«Ця дія (щодо $771 млн), до того ж із зволіканням надання допомоги українським військовим проти російської агресії - це вдруге за два тижні, коли президент Трамп прямим чином допомагає президенту Путіну з його ворожої кампанією з підриву НАТО і трансатлантичних відносин, - ідеться в преамбулі заяви.



Раніше міністр оборони США Марк Еспер повідомив лідерам Конгресу, в тому числі Шумеру, про рішення перерозподілити кошти, що були виділені на військові проекти, на будівництво прикордонної стіни з Мексикою: всього глава Пентагону схвалив перерозподіл $3,6 млрд на будівництво більше 280 км стіни на кордоні США і Мексики.



Представники Міноборони заявили, що цим рішенням будуть порушені 127 проектів. Перші $1,8 млрд надійдуть від відкладених будівельних проектів за межами США. Другий транш надійде від відкладених проектів всередині США.



Цього тижня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі і Чак Шумер виступили проти такого рішення адміністрації президента Дональда Трампа.