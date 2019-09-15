Гроші, зібрані українськими моряками для політв'язнів у РФ, передали правозахисниці



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Звільнені українські моряки зібрали кошти на допомогу російському політичному в’язню Костянтину Котову, який раніше допомагав колишнім бранцям Кремля

Моряки зібрали суму у розмірі 12 400 українських гривень і 25 850 російських рублів

Гроші, зібрані українськими військовими моряками в підтримку росіянина Костянтина Котова та інших політв'язнів РФ, адвокат Микола Полозов передав правозахисниці Вікторії Івлєвій.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Доручення моряків виконано. Сума в розмірі 12 400 українських гривень і 25 850 російських рублів. Костя і інші політв'язні в російських в'язницях – тримайтеся», - написав він.

Як відомо, звільнені українські моряки зібрали кошти на допомогу російському політичному в’язню Костянтину Котову, який раніше допомагав колишнім бранцям Кремля.

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