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    Гроші, зібрані українськими моряками для політв'язнів у РФ, передали правозахисниці

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    <span>Звільнені українські моряки зібрали кошти на допомогу російському політичному в&rsquo;язню Костянтину Котову, який раніше допомагав колишнім бранцям Кремля</span> - Гроші, зібрані українськими моряками для політв'язнів у РФ, передали правозахисниці
    Звільнені українські моряки зібрали кошти на допомогу російському політичному в’язню Костянтину Котову, який раніше допомагав колишнім бранцям Кремля

    Моряки зібрали суму у розмірі 12 400 українських гривень і 25 850 російських рублів

    Гроші, зібрані українськими військовими моряками в підтримку росіянина Костянтина Котова та інших політв'язнів РФ, адвокат Микола Полозов передав правозахисниці Вікторії Івлєвій.

    Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

    «Доручення моряків виконано. Сума в розмірі 12 400 українських гривень і 25 850 російських рублів. Костя і інші політв'язні в російських в'язницях – тримайтеся», - написав він.

    Як відомо, звільнені українські моряки зібрали кошти на допомогу російському політичному в’язню Костянтину Котову, який раніше допомагав колишнім бранцям Кремля.

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