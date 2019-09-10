Мічман з «Яни Капу» розповів про найважче випробування у полоні



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Мічман буксира «Яни Капу» Юрій Будзило Фото: armyinform.com.ua

Юрій Будзило: За весь час ув’язнення слідчий дозволив подзвонити рідним лише раз – після смерті батька…

Найважчим випробуванням для колишнього військовополоненого моряка Юрія Будзила була відсутність зв’язку з рідними. За дев’ять місяців полону мічману буксира «Яни Капу» дозволили подзвонити рідним лише один раз після смерті батька. Про це повідомляє Армія.Inform.

«Найважчим для мене випробуванням стала відсутність зв’язку з рідними. На мої прохання зателефонувати додому чув однозначне «ні!». За дев’ять місяців ув’язнення слідчий дозволив подзвонити лише один раз - у березні після смерті батька. Та й листи від родичів отримував дуже рідко», - розповів Будзило.

Водночас він повідомив, що у полоні отримував листи підтримки не лише з різних куточків України, а й з Великої Британії, США, Канади, Франції, Польщі та багатьох інших країн. Усі листи мічман старанно зберігає, а окремі перечитував по декілька разів.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-Морських Сил України: катер «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за звинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони містяться в московському СІЗО.

24 січня 2019 Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії звертатися із захопленими в районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.

Суд ООН по морському праву 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити і дати можливість повернутися в Україну 24 захоплених моряків і 3 кораблям.

Росія заявила, що не визнає компетентність цього вироку, і позиція Кремля щодо звільнення українських моряків не змінилася.

17 липня в Москві відбулося засідання про продовження арешту українським військовополоненим. Суд продовжив арешт 21 моряку до 24 жовтня, а трьом пораненим (Андрію Артеменко, Андрію Ейдеру, Василю Сороці) - до 26 жовтня 2019 року.

Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряки.