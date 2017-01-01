Гройсман доручив за три місяці підготувати план розвитку вугільного сектору

Збільшення видобутку власного вугілля в Україні - питання номер один, запевняє Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику, починаючи з 1 січня 2018 року, за три місяці підготувати і подати на розгляд Кабміну покроковий план розвитку державного вугільного сектору. Відповідне доручення прем'єр озвучив сьогодні у ході засідання уряду. «Нам потрібно нарощувати



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Збільшення видобутку власного вугілля в Україні - питання номер один, запевняє Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику, починаючи з 1 січня 2018 року, за три місяці підготувати і подати на розгляд Кабміну покроковий план розвитку державного вугільного сектору.

Відповідне доручення прем'єр озвучив сьогодні у ході засідання уряду.

«Нам потрібно нарощувати видобуток власного вугілля в Україні. Це питання номер один. Потрібно, щоб наступного року, починаючи з січня місяця... Я не даватиму вам час, за три місяці має бути чіткий і зрозумілий результат для галузі, для шахтарів і для уряду, я маю на увазі пропозиції та покроковий план», - сказав він, додавши, що такий план розвитку повинен бути розроблений для кожної державної шахти.

Відповідаючи на доручення Гройсмана, міністр енергетики відповів, що поставлену задачу буде виконано і попросив прем'єр-міністра підтримати ініціативу Миненерговугілля та Мінфіну щодо виділення державним вугільним шахтам на 2018 рік 1 мільярд гривень державних гарантій.

За словами Насалика, виділення цієї гарантії в майбутньому дозволить вивести держшахти на беззбитковий рівень.

Нагадаємо, сьогодні український уряд затвердив експортну стратегію України до 2021 року.

Як повідомлялось, у 2017 році загальний український експорт зріс майже на 20%, зокрема, у країни Євросоюзу - на 30%. Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив сьогодні під час засідання уряду.

Джерело: УНІАН