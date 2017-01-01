Прем’єр розповів, що робитиме з литовськими номерами

«Завозити автомобілі, які ніде ніким не реєстровані, і на яких часто скоюються злочини, і по яким неможливо нічого з’ясувати - це ненормально», - вважає Гройсман

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман виступає за зниження митних ставок на ввезення іноземних автомобілей. Про це він розповів на підсумковій прес-конференції. На питання, як прем’єр ставиться особисто до автомобілей на литовських номерах, він відповів: «Я вважаю, що закон має бути один для всіх. Не має бути когось обраного на



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Нерозмитнені автомобілі на литовських номерах

«Завозити автомобілі, які ніде ніким не реєстровані, і на яких часто скоюються злочини, і по яким неможливо нічого з’ясувати - це ненормально», - вважає Гройсман

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман виступає за зниження митних ставок на ввезення іноземних автомобілей.

Про це він розповів на підсумковій прес-конференції.

На питання, як прем’єр ставиться особисто до автомобілей на литовських номерах, він відповів:

«Я вважаю, що закон має бути один для всіх. Не має бути когось обраного на будь-яких номерах».

«Має бути загальна система розмитнення в Україні. Якщо є якісь ставки непомірні, давайте про це говорити», - додав він.

«Але завозити автомобілі, які ніде ніким не реєстровані, і на яких часто скоюються злочини, і по яким неможливо нічого з’ясувати - це ненормально», - запевнив прем’єр.

Він повідомив, що з цього питання ведеться робота в комітеті парламенту.

«Треба буде радитися з фракціями, для того щоб навести в цьому питанні лад. Ніхто не хоче нічого злого по відношенню до автомобілістів, але треба знаходити правильні рішення, які будуть робити всіх рівними перед законом. Я думаю, що більшість українців з цим погоджуються», - резюмував Гройсман.

На прес-конференції Гройсман також заявив, що торгова блокада Донбасу призвела до зменшення темпів росту ВВП України.

Також, за словами прем’єра, коливання курсу гривні, що спостерігається останнім часом є сезонним явищем.

Нещодавно нардеп Сергій Соболєв розповів, як влада заганяє людей у «схеми» з нерозмитненими авто.

Як повідомлялося, правоохоронці викрили схему незаконного ввезення на територію України автомобілів на іноземній реєстрації.

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Джерело: Економічна правда