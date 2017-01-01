Прем’єр розповів, що робитиме з литовськими номерами
- Вчора, 18:52
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«Завозити автомобілі, які ніде ніким не реєстровані, і на яких часто скоюються злочини, і по яким неможливо нічого з’ясувати - це ненормально», - вважає Гройсман
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман виступає за зниження митних ставок на ввезення іноземних автомобілей.
Про це він розповів на підсумковій прес-конференції.
На питання, як прем’єр ставиться особисто до автомобілей на литовських номерах, він відповів:
«Я вважаю, що закон має бути один для всіх. Не має бути когось обраного на будь-яких номерах».
«Має бути загальна система розмитнення в Україні. Якщо є якісь ставки непомірні, давайте про це говорити», - додав він.
«Але завозити автомобілі, які ніде ніким не реєстровані, і на яких часто скоюються злочини, і по яким неможливо нічого з’ясувати - це ненормально», - запевнив прем’єр.
Він повідомив, що з цього питання ведеться робота в комітеті парламенту.
«Треба буде радитися з фракціями, для того щоб навести в цьому питанні лад. Ніхто не хоче нічого злого по відношенню до автомобілістів, але треба знаходити правильні рішення, які будуть робити всіх рівними перед законом. Я думаю, що більшість українців з цим погоджуються», - резюмував Гройсман.
На прес-конференції Гройсман також заявив, що торгова блокада Донбасу призвела до зменшення темпів росту ВВП України.
Також, за словами прем’єра, коливання курсу гривні, що спостерігається останнім часом є сезонним явищем.
Нещодавно нардеп Сергій Соболєв розповів, як влада заганяє людей у «схеми» з нерозмитненими авто.
Як повідомлялося, правоохоронці викрили схему незаконного ввезення на територію України автомобілів на іноземній реєстрації.
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Джерело: Економічна правда