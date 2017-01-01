  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Прем’єр розповів, що робитиме з литовськими номерами

    «Завозити автомобілі, які ніде ніким не реєстровані, і на яких часто скоюються злочини, і по яким неможливо нічого з’ясувати - це ненормально», - вважає Гройсман
    Прем’єр-міністр Володимир Гройсман виступає за зниження митних ставок на ввезення іноземних автомобілей. Про це він розповів на підсумковій прес-конференції. На питання, як прем’єр ставиться особисто до автомобілей на литовських номерах, він відповів: «Я вважаю, що закон має бути один для всіх. Не має бути когось обраного на
    • Вчора, 18:52
    • Розсилка
    <span>Нерозмитнені автомобілі на литовських номерах</span>
    Нерозмитнені автомобілі на литовських номерах

    «Завозити автомобілі, які ніде ніким не реєстровані, і на яких часто скоюються злочини, і по яким неможливо нічого з’ясувати - це ненормально», - вважає Гройсман

    Прем’єр-міністр Володимир Гройсман виступає за зниження митних ставок на ввезення іноземних автомобілей.

    Про це він розповів на підсумковій прес-конференції.

    На питання, як прем’єр ставиться особисто до автомобілей на литовських номерах, він відповів:

    «Я вважаю, що закон має бути один для всіх. Не має бути когось обраного на будь-яких номерах».

    «Має бути загальна система розмитнення в Україні. Якщо є якісь ставки непомірні, давайте про це говорити», - додав він.

    «Але завозити автомобілі, які ніде ніким не реєстровані, і на яких часто скоюються злочини, і по яким неможливо нічого з’ясувати - це ненормально», - запевнив прем’єр.

    Він повідомив, що з цього питання ведеться робота в комітеті парламенту.

    «Треба буде радитися з фракціями, для того щоб навести в цьому питанні лад. Ніхто не хоче нічого злого по відношенню до автомобілістів, але треба знаходити правильні рішення, які будуть робити всіх рівними перед законом. Я думаю, що більшість українців з цим погоджуються», - резюмував Гройсман.

    На прес-конференції Гройсман також заявив, що торгова блокада Донбасу призвела до зменшення темпів росту ВВП України. 

    Також, за словами прем’єра, коливання курсу гривні, що спостерігається останнім часом є сезонним явищем.

    Нещодавно нардеп Сергій Соболєв розповів, як влада заганяє людей у «схеми» з нерозмитненими авто.

    Як повідомлялося, правоохоронці викрили схему незаконного ввезення на територію України автомобілів на іноземній реєстрації. 

    Читайте також статтю: Бунт «євробляхерів». Чи оголосить уряд автомобільну амністію?

    Джерело: Економічна правда

    Читайте також
    Володимир Гройсман податки закон Литва автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ