Гройсман прибув у Раду

Голосування за проект Держбюджету на 2018 рік може розпочатися після 22-ї години

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман наразі перебуває у Верховній Раді, де сьогодні планується розгляд проекту Державного бюджету на 2018 рік. За неофіційними даними, Гройсман перебував у парламенті весь день, пише УНН. Зазначимо, що деякі нардепи не виключили, що голосування за проект Держбюджету-2018 розпочнеться після 22-ї години



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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман

Голосування за проект Держбюджету на 2018 рік може розпочатися після 22-ї години

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман наразі перебуває у Верховній Раді, де сьогодні планується розгляд проекту Державного бюджету на 2018 рік.

За неофіційними даними, Гройсман перебував у парламенті весь день, пише УНН.

Зазначимо, що деякі нардепи не виключили, що голосування за проект Держбюджету-2018 розпочнеться після 22-ї години вечора.

Як повідомляв «Главком», Рада сьогодні розгляне доопрацьований урядом Держбюджет-2018. Дивіться пряму трансляцію засідання ВР.

Рада продовжила сьогоднішню роботу до завершення розгляду проекту Держбюджету-2018.

Раніше голова фракції БПП Артур Герасимов вважає, що Верховна Рада зможе ухвалити закон про Держбюджет на 2018 рік до 18.00. Герасимов додав, що бюджет був поданий завчасно і нардепи «не починають з нуля».

Нагадаємо, 1 грудня уряд схвалив проект державного бюджету на 2018 рік для розгляду Верховною Радою у другому читанні.

Верховна Рада 14 листопада схвалила бюджет-2018 у першому читанні.

Передбачається, що доходи загального фонду зведеного бюджету вперше перевищать 1 трильйон гривень та досягнуть 1 трильйона 30 мільярдів гривень при зростанні ВВП на рівні 3% та 7% інфляції. Дефіцит проекту держбюджету-2018 бюджету становить 2,4%.

Крім того, відповідно до документа, курс долара у 2018 році може сягнути 30 гривень.