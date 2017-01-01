Гройсман прибув у Раду
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Голосування за проект Держбюджету на 2018 рік може розпочатися після 22-ї години
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман наразі перебуває у Верховній Раді, де сьогодні планується розгляд проекту Державного бюджету на 2018 рік.
За неофіційними даними, Гройсман перебував у парламенті весь день, пише УНН.
Зазначимо, що деякі нардепи не виключили, що голосування за проект Держбюджету-2018 розпочнеться після 22-ї години вечора.
Як повідомляв «Главком», Рада сьогодні розгляне доопрацьований урядом Держбюджет-2018. Дивіться пряму трансляцію засідання ВР.
Рада продовжила сьогоднішню роботу до завершення розгляду проекту Держбюджету-2018.
Раніше голова фракції БПП Артур Герасимов вважає, що Верховна Рада зможе ухвалити закон про Держбюджет на 2018 рік до 18.00. Герасимов додав, що бюджет був поданий завчасно і нардепи «не починають з нуля».
Нагадаємо, 1 грудня уряд схвалив проект державного бюджету на 2018 рік для розгляду Верховною Радою у другому читанні.
Верховна Рада 14 листопада схвалила бюджет-2018 у першому читанні.
Передбачається, що доходи загального фонду зведеного бюджету вперше перевищать 1 трильйон гривень та досягнуть 1 трильйона 30 мільярдів гривень при зростанні ВВП на рівні 3% та 7% інфляції. Дефіцит проекту держбюджету-2018 бюджету становить 2,4%.
Крім того, відповідно до документа, курс долара у 2018 році може сягнути 30 гривень.