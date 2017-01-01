Рада сьогодні розгляне доопрацьований урядом Держбюджет-2018

Верховна Рада 14 листопада схвалила бюджет-2018 у першому читанні

Верховна Рада розгляне в четвер у другому читанні законопроект №7000 «Про Державний бюджет України на 2018 рік». Про це йдеться у порядку денному Ради, опублікованому на сайті. [READ_MORE] Питання бюджету заплановане після розгляду 7 законопроектів, а також блоку питань про включення до порядку денного сесії.



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Фото: Сегодня

Верховна Рада 14 листопада схвалила бюджет-2018 у першому читанні

Верховна Рада розгляне в четвер у другому читанні законопроект №7000 «Про Державний бюджет України на 2018 рік».

Про це йдеться у порядку денному Ради, опублікованому на сайті.

Питання бюджету заплановане після розгляду 7 законопроектів, а також блоку питань про включення до порядку денного сесії.

Рада почне роботу з продовження розгляду у другому читанні, розпочатого 6 грудня законопроекту «Про запобігання та протидію домашньому насильству». Пізніше запланований розгляд у першому читанні президентського законопроекту «Про дипломатичну службу», що приурочений до 100-річчя дипслужби України, що відзначається цьогоріч.

У блоці питань до включення у порядок денний сесії депутати розглянуть зокрема законопроекти про продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, а також зазначений вище законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення парламентського контролю».

Після цього депутати перейдуть до бюджетних питань: законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу, 6776-д про зміни у Податковий кодекс, що пов’язані із проектом бюджету на наступний рік, проекту постанови про оплату праці депутатів ВР. Після розгляду проекту держбюджету заплановано розгляд ще 36 питань.

Серед них, зокрема, урядовий - «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні», «Про Установу бізнес-омбудсмена», «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України».

Як повідомлялось, 1 грудня уряд схвалив проект державного бюджету на 2018 рік для розгляду Верховною Радою у другому читанні.

Верховна Рада 14 листопада схвалила бюджет-2018 у першому читанні.

Передбачається, що доходи загального фонду зведеного бюджету вперше перевищать 1 трильйон гривень та досягнуть 1 трильйона 30 мільярдів гривень при зростанні ВВП на рівні 3% та 7% інфляції. Дефіцит проекту держбюджету-2018 бюджету становить 2,4%.

Крім того, відповідно до документа, курс долара у 2018 році може сягнути 30 гривень.