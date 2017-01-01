Рада вирішила працювати, поки не прийме Держбюджет-2018

Розгляд бюджету орієнтовно має розпочатися о 16:00

Верховна Рада продовжила сьогоднішню роботу до завершення розгляду проекту Державного бюджету на 2018 рік. За відповідне рішення проголосували 246 народних депутатів. Розгляд питання Бюджету-2018 орієнтовно має розпочатися о 16:00. Раніше голова фракції БПП Артур Герасимов вважає, що Верховна Рада зможе ухвалити закон про Держбюджет на 2018 рік



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Депутати Верховної Ради

Розгляд бюджету орієнтовно має розпочатися о 16:00

Верховна Рада продовжила сьогоднішню роботу до завершення розгляду проекту Державного бюджету на 2018 рік. За відповідне рішення проголосували 246 народних депутатів.

Розгляд питання Бюджету-2018 орієнтовно має розпочатися о 16:00.

Раніше голова фракції БПП Артур Герасимов вважає, що Верховна Рада зможе ухвалити закон про Держбюджет на 2018 рік до 18.00. Герасимов додав, що бюджет був поданий завчасно і нардепи «не починають з нуля».

Як повідомляв «Главком», Рада сьогодні розгляне доопрацьований урядом Держбюджет-2018.

Як повідомлялось, 1 грудня уряд схвалив проект державного бюджету на 2018 рік для розгляду Верховною Радою у другому читанні.

Верховна Рада 14 листопада схвалила бюджет-2018 у першому читанні.

Передбачається, що доходи загального фонду зведеного бюджету вперше перевищать 1 трильйон гривень та досягнуть 1 трильйона 30 мільярдів гривень при зростанні ВВП на рівні 3% та 7% інфляції. Дефіцит проекту держбюджету-2018 бюджету становить 2,4%.

Крім того, відповідно до документа, курс долара у 2018 році може сягнути 30 гривень.