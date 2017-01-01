Рада розглядає проект Держбюджету-2018 і звільнення Соболєва

Депутати домовилися працювати до завершення розгляду проекту Держбюджету на наступний рік

Верховна Рада України розпочала вечірнє засідання, на якому планується розгляд проекту Державного бюджету на 2018 рік. Крім того, на засіданні розглянуть проект постанови відкликання Єгора Соболєва з посади голови комітету запобігання і протидії корупції. Як повідомлялося, Рада продовжила сьогоднішню роботу до завершення розгляду



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Засідання Верховної Ради України

Депутати домовилися працювати до завершення розгляду проекту Держбюджету на наступний рік

Верховна Рада України розпочала вечірнє засідання, на якому планується розгляд проекту Державного бюджету на 2018 рік.

Крім того, на засіданні розглянуть проект постанови відкликання Єгора Соболєва з посади голови комітету запобігання і протидії корупції.

Як повідомлялося, Рада продовжила сьогоднішню роботу до завершення розгляду проекту Держбюджету-2018.

Раніше голова фракції БПП Артур Герасимов вважає, що Верховна Рада зможе ухвалити закон про Держбюджет на 2018 рік до 18.00. Герасимов додав, що бюджет був поданий завчасно і нардепи «не починають з нуля».

Як повідомляв «Главком», Рада сьогодні розгляне доопрацьований урядом Держбюджет-2018.

Як повідомлялось, 1 грудня уряд схвалив проект державного бюджету на 2018 рік для розгляду Верховною Радою у другому читанні.

Верховна Рада 14 листопада схвалила бюджет-2018 у першому читанні.

Передбачається, що доходи загального фонду зведеного бюджету вперше перевищать 1 трильйон гривень та досягнуть 1 трильйона 30 мільярдів гривень при зростанні ВВП на рівні 3% та 7% інфляції. Дефіцит проекту держбюджету-2018 бюджету становить 2,4%.

Крім того, відповідно до документа, курс долара у 2018 році може сягнути 30 гривень.