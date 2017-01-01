У БПП планують прийняти бюджет у робочий час
- Сьогодні, 10:44
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Розсилка
Артур Герасимов
Документ повинен імплементувати в українське законодавство положення Стамбульської конвенції
Голова фракції БПП Артур Герасимов вважає, що Верховна Рада зможе ухвалити закон про Держбюджет на 2018 рік до 18.00. Про це він заявив у кулуарах парламенту.
«До розгляду блоку бюджетних законів ми перейдемо ще до обідньої перерви. Це не тільки бюджет України, це і Податковий кодекс, і Бюджетний кодекс тощо. Я щиро вважаю, що бюджет ми ухвалимо можливо ще до шостої години (18.00 - ред.). Це не буде вночі»,- сказав він.
Герасимов додав, що бюджет був поданий завчасно і нардепи «не починають з нуля».
«Поки що серйозних, фундаментальних проблем, які б могли нам завадити у прийнятті бюджету я не бачу», - зазначив він.